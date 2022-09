Coronavirus: vaccino, Sanofi e Gsk uniscono le forze. Firmato accordo, test clinici in seconda metà 2020

ROMA, 14 APR - Due giganti dell'industria farmaceutica, Sanofi e Gsk, uniscono le forze per sviluppare un vaccino contro la Covid-19, la cui sperimentazione clinica potrebbe cominciare nella seconda metà dell'anno; in caso di successo il vaccino potrebbe essere disponibile nella seconda metà del 2021. Lo rendono noto le due aziende, che oggi hanno firmato una lettera di intenti per avviare la collaborazione. L'obiettivo è utilizzare le tecnologie di entrambe le aziende per mettere a punto un vaccino adiuvato, la cui azione viene cioè potenziata da una sostanza adiuvante. (