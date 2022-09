Coronavirus: Vibo Valentia, positivi al Covid-19 due persone tornate da Lodigiano

Coronavirus: Vibo Valentia, in quarantena persone arrivate dal Nord. Ordinanza dopo esami positivi a due persone tornate da Lodigiano

VIBO VALENTIA, 8 MAR - La sindaca di Vibo Valentia, Maria Limardo, ha emesso una nuova ordinanza nella quale si fa invito a tutti coloro i quali sono rientrati dal Nord Italia a sottoporsi alla quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva, dopo aver consultato il proprio medico di base.



La città di Vibo Valentia sta tentando in questo modo di fronteggiare il Coronavirus dopo che ieri sera sono stati trovati due casi positivi, un uomo e una donna, rientrati dal Lodigiano.



Questa mattina l'uomo è stato ricoverato all'ospedale Pugliese di Catanzaro per complicanze dovute alle sue condizioni fisiche. Nel frattempo un'auto dei vigili urbani sta girando per la città invitando la gente a rimanere in casa. Mentre la protezione civile ha installato Una tenda per il per il triage destinato ai sospetti di Coronavirus fuori dall'ospedale Jazzolino, nei pressi del parcheggio delle autovetture.