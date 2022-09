Coronavirus: Arcuri: a breve accordo per mascherine a farmacie

ROMA, 29 APR - Sarà siglato, nel giro di pochi giorni, un accordo per garantire la fornitura a farmacie e parafarmacie delle mascherine chirurgiche necessarie alla tutela della popolazione.

Il Commissario Domenico Arcuri ha anche assunto l'impegno di distribuire dispositivi di protezione destinati ai farmacisti operanti nelle farmacie e nelle parafarmacie. E' quanto emerso dall'incontro di ieri tra Arcuri ed i presidenti di FOFI, Andrea Mandelli, Federfarma, Marco Cossolo, e Assofarm, Venanzio Gizzi.(ANSA).