Cosenza Calcio, Guarascio esonera Alvini: attesa l’ufficialità

Cosenza, Mister Alvini verso l’esonero: attesa per la decisione della società

Il futuro di Massimiliano Alvini sulla panchina del Cosenza sembra ormai segnato. Dopo la pesante sconfitta interna contro il Palermo, le voci su un possibile esonero del tecnico toscano si sono fatte sempre più insistenti. I rossoblù, ultimi in classifica, sembrano aver smarrito la grinta necessaria per tentare una risalita e il club valuta un cambio di guida tecnica per provare a dare una scossa all’ambiente.

Ore di attesa al Marulla: segnali di rottura

Nella giornata odierna, Alvini si è presentato regolarmente al "San Vito-Marulla" per dirigere l’allenamento, ma qualcosa di insolito è accaduto. La squadra è rimasta a lungo chiusa negli spogliatoi insieme al direttore sportivo Gennaro Delvecchio, impegnato in un confronto con i giocatori. Una riunione fiume che ha alimentato ulteriormente le speculazioni su un possibile cambio in panchina.

Quando il gruppo è finalmente sceso in campo, lo ha fatto agli ordini del preparatore atletico Claudio Giuntoli, mentre Alvini è rimasto in disparte. Un segnale inequivocabile di una frattura tra tecnico e società. Dopo una breve fase di riscaldamento, la squadra ha fatto ritorno negli spogliatoi, lasciando l’incertezza sul proseguo della sessione di allenamento.

La sconfitta contro il Palermo e il futuro incerto

Il match di domenica contro il Palermo ha mostrato un Cosenza spento, privo di quella reazione d’orgoglio che ci si attendeva. La squadra non è riuscita a opporsi con convinzione ai siciliani, confermando le difficoltà già emerse nelle ultime giornate. Con la zona playout sempre più lontana, il club potrebbe optare per un cambio immediato alla guida tecnica per tentare una disperata rincorsa alla salvezza.

Al momento, dalla società non sono arrivate comunicazioni ufficiali, ma l’aria che si respira a Cosenza lascia pochi dubbi: il futuro di Alvini è appeso a un filo. Nelle prossime ore, il club potrebbe prendere una decisione definitiva sul suo destino.

Chi potrebbe prendere il posto di Alvini?

Se l’esonero dovesse concretizzarsi, si aprirebbe il capitolo relativo al successore. Tra i nomi accostati alla panchina del Cosenza ci sarebbero alcune soluzioni interne, ma anche profili esperti in lotte salvezza. Un cambio di rotta appare ormai inevitabile, ma resta da capire chi sarà chiamato a raccogliere il testimone e provare a rianimare una squadra in crisi profonda.

Le prossime ore saranno decisive per il futuro del Cosenza e di Massimiliano Alvini.