Cosenza, la Provincia smentisce: «Nessun rischio sulle strade della Sila Greca»

La Provincia di Cosenza respinge (ancora) le polemiche sollevate sulle condizioni delle Strade Provinciali della Sila Greca

Il Consigliere delegato Chiaravalle: «Invitiamo a fare attenzione alle fonti ufficiali, prima di creare allarmismi»

La Provincia di Cosenza si trova ancora una volta a dover rispondere alle recenti polemiche sollevate via web da quotidiani locali in merito alla condizione dei boschi e delle strade che attraversano la Sila Greca.

Pur riconoscendo l'importanza di una corretta informazione e di una campagna di sensibilizzazione sulla tutela del nostro territorio, è fondamentale chiarire alcuni punti essenziali.

Sulla questione prende nuovamente posizione il Consigliere delegato alla Viabilità Francesco Chiaravalle, dichiarando che «La Provincia prende atto delle preoccupazioni sollevate, ma non può accettare di essere coinvolta ingiustamente in responsabilità che non le competono. Le strade provinciali infatti, come già puntualmente chiarito, non presentano alberi caduti né sono direttamente coinvolte nel rischio di incendi, che costituisce una problematica molto seria e complessa. Gli alberi citati nel quotidiano sono collocati su terreni di proprietà privata, regionale e comunale, e non interferiscono con il transito veicolare sulla strada provinciale. La Provincia ha sempre adottato un’attenta manutenzione del territorio e, laddove si sono riscontrate criticità, è sempre prontamente intervenuta».

Per il Consigliere Chiaravalle, inoltre, «la tutela del patrimonio boschivo e la prevenzione degli incendi richiedono l’intervento di tutti gli attori coinvolti, nel rispetto delle normative vigenti e del buon senso. È importante che si faccia fronte comune, evitando di utilizzare le vicende di pubblico interesse come mezzi di polemica politica di parte o di strumentalizzazione, che non rappresentano un esempio di buon giornalismo né di buona amministrazione» - il commento.

Gli articoli evidenziano un presunto stato di incuria e un silenzio “assordante” sul territorio, con particolare riferimento a un tappeto di alberi abbattuti, rami spezzati e vegetazione secca che ricopre il sottobosco e ostruisce le strade interne. «Una situazione che – chiarisce anche il Dirigente del Settore Viabilità Gianluca Morrone – non riguarda le strade provinciali SP 188 e SP 187 nel comune di Corigliano-Rossano, sulla cui carreggiata stradale non insiste alcun albero caduto. Invero, gli stessi sono stati rimossi prontamente durante la stagione invernale, per garantire la sicurezza della viabilità e prevenire rischi di incendio durante l’estate».

« Quelli citati invece dal quotidiano online – aggiunge il Dirigente - sono tronchi che insistono su terreni privati e/o appartenenti al demanio regionale e comunale, ma che non interferiscono con il transito veicolare sulla strada provinciale. In aggiunta si specifica che la strada di congiunzione fra la SP 188 e l'abbazia del Pathirio non è di competenza della Provincia e sul tratto di strada sono presenti alberi caduti durante il periodo invernale».

La Provincia di Cosenza, infine, dà atto che sulle strade provinciali sono presenti abrasioni e buche causate dagli interventi di rimozione dei tronchi caduti quest’inverno, che saranno ripristinate nei prossimi giorni.

«Il nostro Ente – aggiunge il Consigliere delegato Francesco Chiaravalle - si impegna costantemente per la tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini. Resta alta l’attenzione sulla corretta gestione delle aree boschive, anche in collaborazione con enti e privati, per prevenire incendi e preservare il patrimonio naturale. Invitiamo pertanto a fare attenzione alle fonti ufficiali, prima di diffondere notizie che potrebbero creare allarmismi»

