Costa Crocera. Coronavirus: passeggero nave,' disagio, siamo isolati'. "A pranzo tutti insieme, non ci sono posate o bicchieri monouso'

ROMA, 30 GEN - Disagio tra i passeggeri della nave Costa ferma in porto a Civitavecchia. "Non abbiamo informazioni, internet perchè dentro la nave non funziona e non riusciamo ad avere notizie.

Ma soprattutto prendiamo i pasti tutti insieme negli spazi comuni e non sappiamo se qualcuno è infetto. Non ci sono stoviglie monouso". Racconta Liborio Iervolino, un crocerista pugliese che proprio oggi avrebbe dovuto lasciare la nave con la famiglia. "Nelle sale i televisori trasmettono pubblicità, noi vorremmo vedere i tg e capire che cosa succede".

Aggiornamenti

Coronavirus, primi esami lo escludono su nave

Aggiornamenti

Passeggero nave, asiatici in mascherina 'Chieste ma non ci sono. Metà croceristi cinesi, coreani

"Tutti i passeggeri asiatici a bordo della nave indossano le mascherine per precauzione. Anche noi le abbiamo chieste ma non ce ne sono". Lo racconta all'ANSA Liborio Iervolino, 47 anni di Peschici (Fg), un passeggero della nave Costa ferma a Civitavecchia.



"Metà dei croceristi proviene dall'Asia. Chi di noi oggi ha concluso il viaggio è senza cabina, siamo tutti nelle zone comuni e comincia a circolare un certo nervosismo. A bordo ci sono tanti bambini e anziani", dice Iervolino. "Spero che il viaggio per il compleanno di mia moglie non si trasformi in un incubo".