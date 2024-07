Scoperta Farmacia abusiva a Gioia Tauro: rischi per la salute pubblica

Carabinieri svelano attività illecita dietro il velo di un banco farmaceutico solidale, sequestrati farmaci stupefacenti e denunciati responsabili

GIOIA TAURO - Un'operazione di controllo dei Carabinieri a Gioia Tauro ha svelato un'insospettabile verità: dietro le apparenze di un semplice banco farmaceutico solidale si celava una farmacia di fatto abusiva, impropria e pericolosa. Nel corso dell'ispezione, le forze dell'ordine hanno fatto una scoperta sconcertante: confezioni di farmaci riconducibili a sostanze stupefacenti, tra cui il pericoloso Fentanyl e la morfina.

Quel che doveva essere un servizio di assistenza per i più bisognosi si è rivelato un'operazione clandestina potenzialmente dannosa per la salute pubblica. L'azione dei militari ha messo in luce come dietro le quinte di questo presunto atto di solidarietà si nascondesse una gestione al limite della legalità.

Oltre alle gravi irregolarità nel deposito e nella distribuzione dei farmaci, i carabinieri hanno riscontrato un allaccio abusivo all'energia elettrica, un'ulteriore prova della natura illecita dell'attività. L'assenza di farmaci soggetti a prescrizione e la mancanza di un medico per la consegna hanno ulteriormente complicato la situazione, evidenziando la totale assenza di autorizzazioni ufficiali per l'operato dell'attività.

L'esito dell'operazione è stato inequivocabile: tutti i farmaci e il locale stesso sono stati posti sotto sequestro. Inoltre, due individui coinvolti nell'attività sono stati denunciati alla Procura di Palmi per una serie di reati, tra cui esercizio abusivo della professione medica e violazioni delle leggi sanitarie e sugli stupefacenti.

Questa vicenda mette in luce l'importanza della vigilanza e del controllo sulle attività che coinvolgono la salute pubblica, sottolineando la necessità di una stretta collaborazione tra le forze dell'ordine e le autorità sanitarie per garantire la sicurezza e l'integrità dei servizi farmaceutici. (Ansa)

In aggiornamento