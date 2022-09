Covid-19, +56 positive è il bollettino della regione Calabria dell'1° novembre 2021

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.301.091 (+1.163). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 87.608 (+56) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 102 (8 in reparto, 2 in terapia intensiva, 92 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.485 (11.327 guariti, 158 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.257 (32 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.225 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.971 (26.314 guariti, 657 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 242 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 231 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.388 (8.273 guariti, 115 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 956 (45 in reparto, 3 in terapia intensiva, 908 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.850 (29.441 guariti, 409 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 428 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 422 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.533 (6.430 guariti, 103 deceduti).

L'Asp di Reggio Calabria comunica 48 nuovi soggetti positivi di cui 1 Fuori Regione.

Si riporta che nella giornata di ieri sono stati comunicati, per mero errore materiale, n. 229 soggetti in isolamento domiciliare nell'Asp di Crotone al posto di n. 231.

Catanzaro 11.587 (0) 87.608 (+56) Cosenza 28.228 (+2) Crotone 8.630 (0) Reggio Calabria 30.806 (+47) Vibo Valentia 6.961 (+6) Altra Regione o Stato Estero 1.396 (+1)

Ecco il Bollettino dei contagi di oggi in Calabria

Catanzaro (+0)

Cosenza 28.228 (+2)

Crotone 8.630 (0)

Reggio Calabria (+47)

Vibo Valentia (+6)

Altra Regione o Stato Estero (+1)



Clicca QUI per scaricare il Bollettino completo del 1 novembre aggiornato alle ore 14:41

In aggiornamento