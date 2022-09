Covid-19. ISS: Diretta video presentazione analisi dell'andamento epidemiologico

ROMA, 27 MAR -Il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Professor Silvio Brusaferro e il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Professor Franco Locatelli, presentano l’analisi dell’andamento epidemiologico e gli aggiornamenti tecnico-scientifici relativi a Covid-19. All’incontro anche esperti, ricercatori ISS e componenti del Comitato Tecnico-Scientifico.



Si cominciano a vedere gli effetti delle misure di contenimento sull'andamento dell'infezione di coronavirus in Italia. Lo hanno detto oggi a Roma il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, e il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, nell'incontro con la stampa organizzato dall'Iss. "Stiamo osservando segnali chiari di efficacia delle misure contenimento, ma - ha detto Locatelli - non bisogna deflettere dalle misure di distanziamento sociale".



Il picco dell'epidemia di coronavirus in Italia si sta avvicinando, ma non ci siamo ancora. Lo ha detto oggi a Roma il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, nella conferenza stampa organizzata dall'Iss. Dal 20 marzo si nota un'apparente riduzione della curva contagi, ma "non siamo in una fase calante, ma di rallentamento della crescita"

Al momento non è possibile dare una stima di quanti siano in Italia le persone asintomatiche, che pur avendo l'infezione da coronavirus non hanno sintomi o ne hanno molto lievi. Lo hanno detto oggi a Roma il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, e il presidente dell'istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, nella conferenza stampa organizzata dall'Iss. In futuro si prevede uno studio per identificarli, da condurre in varie aree del Paese.