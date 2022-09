Covid: Approdi, aiuti Regione a lavoratori spettacolo. "Misure a sostegno in Riapri Calabria 2".

CATANZARO, 18 NOV - "Due settimane fa abbiamo incontrato l'assessore al Lavoro, Fausto Orsomarso per evidenziare la necessità di dare sostegno alle realtà e ai professionisti del settore fermi da marzo e senza prospettive di reale ripartenza. Da quell'incontro, siamo usciti con l'impegno, da parte dell'assessorato, di iniziare un percorso di riconoscimento dei lavoratori del settore cultura e spettacolo e di un'inclusione di questi, nelle misure di sostegno per l'emergenza".

E' quanto si afferma in un comunicato di Approdi Calabria, lavoratrici e lavoratori della cultura e dello spettacolo Calabria. "Due sono le misure frutto dell'incontro, a beneficio delle realtà e dei singoli: nel provvedimento 'Riapri Calabria 2', appena pubblicato sul portale della Regione - è scritto nel comunicato - abbiamo ottenuto di includere i lavoratori spettacolo, professionisti con partita Iva nelle misure riferite alle altre categorie di professionisti autonomi, con abbassamento della soglia di fatturato da 0 a 60.000 euro.

Abbiamo inoltre consegnato un elenco con i codici Ateco che nel precedente provvedimento non erano stati inclusi, così che molti lavoratori del settore possano accedere al contributo previsto di 1500 euro, oltre alle associazioni e alle imprese culturali. Inoltre, proprio nella prospettiva di allargare il più possibile la platea dei lavoratori spettacolo aventi diritto al sostegno - riporta ancora il comunicato - abbiamo ottenuto dall'Assessore al Lavoro un secondo provvedimento di cui beneficeranno i lavoratori spettacolo professionisti senza partita Iva, che abbiano comunque versato 7 giornate contributive tra il 2019 e il 29 ottobre 2020, con riferimento ai criteri utilizzati nelle ultime misure di sostegno governative, recepite in seguito da diverse regioni.

Questo secondo provvedimento è stato annunciato dall'assessore Orsomarso, con l'impegno di essere pubblicato a breve in forma di avviso. Continuiamo a mobilitarci e a vigilare, perché solo la lotta paga".