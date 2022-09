Covid: in corso riunione Governo-Regioni su tracciamento

ROMA, 22 OTT - E' in corso la riunione tra il Governo e le Regioni per un potenziamento delle attività di tracciamento e sulla possibilità di arruolare operatori sanitari e sociosanitari che aiutino le Asl nel tracciare i contagi.

All'incontro partecipano i ministri degli Affari Regionali Francesco Boccia e della Salute Roberto Speranza, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli e diversi presidenti di Regione e province autonome tra i quali Zaia, Toti, Toma, Fedriga, Tesei, Fugatti e Emiliano.