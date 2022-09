Covid: iniziata riunione ministri, Regioni Comuni e Province. " limitare spostamenti over 70"

ROMA, 01 NOV - È iniziata poco fa in videoconferenza la riunione dei ministri Roberto Speranza (Salute) e Francesco Boccia (Affari regionali), convocata da quest'ultimo con i rappresentanti di Regioni, Comuni (Anci) e Province (Upi), secondo quanto si apprende, per discutere le nuove misure che vengono valutate dal governo per contrastare la seconda ondata dell'epidemia di coronavirus.



Tra i governatori sono collegati, tra gli altri, Presidente Nino Spirlì (Regione Calabria), Bonaccini (Emilia Romagna, presidente della Conferenza delle Regioni), Fontana (Lombardia) Fedriga (Friuli Venezia Giulia) Toti (Liguria), Toma (Molise) Emiliano (Puglia) De Luca (Campania) Tesei (Umbria), Marsilio (Abruzzo) Cirio (Piemonte), Giani (Toscana), secondo quanto riferito. Inoltre Antonio Decaro, presidente Anci, e Michele De Pascale (Upi)

All'incontro di stamane appena iniziato prende parte anche il governatore del Veneto, Luca Zaia.



IN AGGIORNAMENTO

Ipotesi Regioni, limitare spostamenti over 70

In discussione al vertice con Boccia e Speranza su nuove misure Limitare gli spostamenti degli over 70 per cercare di ridurre la diffusione del coronavirus: è una delle ipotesi prospettate da alcune regioni, in particolare, secondo quanto si apprende, Lombardia, Piemonte e Liguria, al vertice con i ministri Boccia e Speranza in vista del nuovo Dpcm.