Covid: nessun limite per ospiti a matrimoni all'aperto. Leggi i dettagli

Covid: nessun limite per ospiti a matrimoni all'aperto. Cts, per locali al chiuso valgono regole ristoranti, 4 al tavolo

ROMA, 21 MAG - Non ci sarà un limite al numero di persone che possono partecipare alle feste successive ai matrimoni, alle comunioni o ai battesimi che si svolgeranno in luoghi aperti.



E' quanto ha deciso, secondo quanto si apprende, il Comitato tecnico scientifico al termine della riunione di oggi nella quale è stato comunque fissato un tetto massimo (mille persone) ed è stato ribadito che per partecipare alle cerimonie sarà necessario avere una delle tre certificazioni verdi: avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione, tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.



Per quanto riguarda invece le feste che si svolgeranno nei locali al chiuso, gli esperti hanno sottolineato che il numero degli ospiti deve essere correlato alla capienza del locale, così come già avviene per i ristoranti. E valgono le stesse regole per la ristorazione: mascherina quando ci si alza dal tavolo e non più di quattro persone per tavolo a meno che non siano conviventi.

