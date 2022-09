Covid. Recovery: le proposte di Upi su coesione, scuola e trasporti

Recovery: le proposte di Upi su coesione, scuola e trasporti. Ok impegno Governo investimenti su strade provinciali e scuole

ROMA, 15 APR - "La Ministra Carfagna e il Ministro Giovannini ci hanno informati della volontà di portare avanti un confronto serrato con l'Europa per fare ricomprendere tra gli interventi del PNRR la costruzione e la manutenzione straordinaria delle strade provinciali delle aree interne.

Una notizia estremamente positiva che risponde alle nostre richieste. La ripresa e lo sviluppo si assicurano anche garantendo collegamenti attraverso strade sicure, efficienti, moderne che consentano il passaggio di uomini e merci.

Certo, la nostra richiesta è che questo intervento non si limiti alle sole aree interne ma a tutto il Paese. Così come è essenziale cogliere l'occasione del Recovery per monitorare lo stato dei 30.000 ponti e viadotti provinciali, attraverso il fondo per la digitalizzazione e manutenzione intelligente di ponti, viadotti e gallerie, che ad oggi è diretto alle sole opere ricadenti su rete nazionale".

Lo ha detto Luca Menesini, presidente della Provincia di Lucca, intervenuto a rappresentare l'UPi nella conferenza unificata straordinaria di oggi, che ha visto l'illustrazione dei piani per il PNRR dei Ministri Mara Carfagna, Enrico Giovannini e Patrizio Bianchi. "Altrettanto positiva - ha proseguito Menesini - è la conferma avuta dal Ministro dell'istruzione per la costruzione di nuove scuole, intervento a cui, ci ha detto il Ministro Bianchi, sono destinati 800 milioni del Piano.

Una cifra importante, ma non sufficiente, considerato che secondo le nostre stime, per un edificio scolastico nuovo, costruito in materiale ecologico, adeguato sismicamente, dotato di connessioni, laboratori e impianti domotici di taglio medio, occorre un investimento tra i 10 e i 15 milioni di euro ad edificio e che il nostro obiettivo è di riuscire a costruirne 100, almeno uno in ogni Provincia o Città metropolitana, per un fabbisogno di almeno 1 miliardo".

"Rinnoviamo i nostri ringraziamenti alla Ministra Gelmini - ha concluso Menesini - per questi incontri, che hanno estrema importanza non solo perché sono un momento di confronto tra Stato, Province, Regioni e Comuni, ma perché consentono di costruire un percorso condiviso essenziale in tutto il percorso di attuazione del Recovery Plan"