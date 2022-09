Covid: ristoratori "Zona bianca" protestano a Vibo Valentia. Manifestazione davanti a sede Prefettura, "ristori inadeguati"

VIBO VALENTIA, 06 APR - Protesta davanti al palazzo della Prefettura di Vibo Valentia dei ristoratori della provincia riuniti nel comitato Zona Bianca costituito contro la prolungata chiusura delle loro attività imposta dal Governo Draghi. Un movimento di operatori nato in sordina ma che adesso ha visto l'adesione di alcune decine di ristoratori che si sentono vessati da disposizioni che impediscono loro di lavorare e che mettono in crisi il comparto.

Crisi a cui, lamentano, "non pongono rimedi i ristori la cui cifre sono ritenute assolutamente inadeguate rispetto alle perdite e ai danni subiti in questo anno di pandemia". Altri gruppi analoghi sono nati in tutte le altre quattro province calabresi. Il gruppo "Zona Bianca" consegnerà al Prefetto Francesco Zito un documento contenente i motivi della protesta e le garanzie sulle riaperture di sicurezza.