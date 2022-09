Covid. Scontri e violenze a Firenze, 20 fermi. Record contagi, Conte al bivio del lockdown

Scontri e violenze alla manifestazione di Firenze, 20 fermi molotov contro la polizia. Nardella, una notte surreale

ROMA, 31 OTT - Scene di guerriglia urbana ieri sera nel centro di Firenze dove alla protesta pacifica si è unita quella violenta degli antagonisti, di destra e sinistra. Molotov sono state lanciate contro la polizia che è stata costretta a caricare almeno in sei occasioni. Sono almeno una ventina i fermati, con alcuni agenti rimasti feriti nei tafferugli. "Ci hanno fatto vivere una notte surreale, terribile e dolorosa. Non è così che si manifestano le proprie ragioni. Chi sfregia Firenze deve pagare per quello che ha fatto", le parole del sindaco Dario Nardella.

Covid: nuovo record contagi, governo al bivio del lockdown curva continua a crescere, le regioni cominciano la stretta

Ieri nuovo record di contagi in Italia: oltre 31mila in 24 ore. L'indice Rt è a 1,7, con 11 regioni "a rischio elevato". Il governo ragiona sull'eventuale lockdown, mentre le Regioni cominciano autonomamente la stretta. In Valle d'Aosta scatta il coprifuoco dalle 21 alle 5. In Campania, dove il presidente De Luca accusa il governo di 'perdere tempo', stop anche a nidi e materne fino al 14 novembre. Didattica online per le scuole superiori in Umbria e in Piemonte. Il mondo dello spettacolo in piazza contro le chiusure.

