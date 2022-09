Covid: scuola torna in presenza in Calabria. Lo conferma Spirlì. (Video)

Covid: scuola torna in presenza in Calabria. Lo conferma Spirlì. Oggi 232 nuovi positivi e 7 vittime

CATANZARO, 26 GEN - Ritorno a scuola in presenza da lunedì prossimo anche in Calabria. La conferma è venuta dal presidente ff della Regione Nino Spirlì che in un video su Facebook ha detto che "sulla didattica i confini entro i quali ci possiamo muovere sono quelli dettati dal Consiglio di Stato. Vuol dire che non c'è possibilità di andare oltre il Consiglio di Stato che impone il ritorno alla didattica in presenza a meno di fatti così rilevanti e gravi da imporre una decisione diversa".



Il numero dei nuovi positivi giornalieri, intanto, è stabile poco oltre i 200 (232 contro i 207 di ieri) mentre il virus continua ad uccidere: 5 le vittime con il totale che arriva a 577. Crescono i ricoverati in area medica (283, +5) mentre calano quelli in terapia intensiva (19, -3) e gli isolati a domicilio (9.544, -259). Calano anche i casi attivi che scendono da 10.103 a 9.846, e crescono (+484) i guariti che arrivano a 21.088.



In crescita anche il numero delle dosi di vaccino somministrate, ma con 26.163 inoculazioni sulle 48.640 attualmente disponibili - secondo il dato aggiornato alle 16,00 dell'Agenzia italiana del Farmaco, la Calabria resta ultima. Sul tema delle vaccinazioni, Spirlì, su Facebook, ha affermato di ritenere che la durata della campagna, a livello nazionale, durerà "non meno di due anni. Si assumono delle responsabilità - ha aggiunto - a parlare in televisione a dire cose che io non mi permetterei mai di fare. Prima di parlare bisognerebbe avere concretezza in mano, e bisogna pensare e riflettere".



In vista della riapertura delle scuole, intanto, alcuni casi si segnalano nelle scuole elementari e medie già aperte. Scuole chiuse ad eccezione di quella dell'infanzia a Mormanno fino a venerdì 29 gennaio, dopo che quattro alunni positivi sono risultati positivi al Covid 19. A Vibo Valentia, invece, la positività d una docente della scuola primaria Don Bosco, ha provocato la messa in quarantena di due classi e la chiusura per due giorni per la sanificazione di tutti gli ambienti del plesso.