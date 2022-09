Covid: sindaco Cassano Gianni Papasso, salgono contagi, situazione preoccupa. "Al momento 142 casi e 266 ordinanze isolamento e quarantena"

CASSANO ALLO IONIO, 22 GEN - Si fa sempre più preoccupante a Cassano allo Ionio la situazione legata ai contagi Covid. Al momento sono 142 le persone contagiate e 266 le ordinanze attive di isolamento e quarantena.



Dall'inizio della pandemia si contano ben sette decessi. Una situazione che sta creando allarme in tutta la comunità al punto che il sindaco, Gianni Papasso, con un post pubblicato sulla sua pagina facebook, ha annunciato che se la situazione, nelle prossime ore, non dovesse migliorare si vedrà costretto ad assumere provvedimenti più duri e restrittivi. "Prendo atto con grande preoccupazione - afferma Papasso - che il numero dei contagi sta pericolosamente e velocemente salendo.



Se continuerà a crescere, purtroppo, sarò costretto ad assumere provvedimenti molto duri e restrittivi. Vi invito, ancora una volta, ad essere responsabili e a seguire le regole. Nessuna tolleranza per chi non rispetta le misure di distanziamento sociale".

In aggiornamento