Covid, spostamenti, scarica l'autocertificazione editabile di Natale 2020

ROMA, 04 NOV - Con l’introduzione del Decreto di natale che è stato illustrato questa sera dal Premier Giuseppe Conte, e il “ritorno” della zona rossa (i giorni del 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio) e della zona arancione ( 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio), per spostarsi tornerà necessario giustificare il motivo di uscita. Quindi torna necessaria l’autocertificazione.

Natale in zona rossa: le due deroghe per gli spostamenti

Nel nuovo decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sono previste due deroghe agli spostamenti.

Possibilità di invitare per pranzi e cene delle festività solo due congiunti non conviventi, con eventuali minori sotto i 14 anni o disabili a carico. Questi possono spostarsi “una sola volta al giorno” e “verso una sola abitazione”.

Possibilità di uscire dai confini dei piccoli comuni sotto i 5 mila abitanti e in un raggio di massimo 30 chilometri, ma non per recarsi in capoluoghi di Provincia.

Sul modulo di autodichiarazione è possibile motivare uno spostamento, oltre che per i motivi già citati, anche sbarrando la voce “altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio”, come in queste eccezioni previste dal decreto di Natale.





Clicca QUI è scarica il modello covid dpcm autocertificazione di Natale