Covid. Vaccino a over 80enni, ecco il calendario delle Regioni. Leggi il dettaglio

Covid. Vaccini a over 80, ecco il calendario delle Regioni leggi il dettaglio. Trentino ha già iniziato, Lazio 8 febbraio, Lombardia fine mese

ROMA, 31 GEN - Tra tagli e ritardi nella consegna delle dosi, la seconda fase del piano vaccinale italiano, quella cioè che prevede la somministrazione del vaccino agli over 80 ne ha già subito le conseguenze con alcuni slittamenti dei tempi. La prima regione a partire sarà il Lazio, dopo un posticipo di sette giorni, cui seguiranno Veneto e Liguria.



La Lombardia partirà a fine mese, mentre il Trentino ha già iniziato da giorni. Di seguito il calendario delle regioni.



VALLE D'AOSTA - La Regione conta di iniziare la somministrazione dall'8 febbraio.



PIEMONTE - Il 'Vaccine day' per gli over 80, inizialmente fissato per il 30 gennaio, è slittato una volta al 6 febbraio e, ad oggi, a data da destinarsi.



LOMBARDIA - Si parte il 25-26 marzo.



TRENTINO ALTO ADIGE - Seconda fase già cominciata da giorni. Si è già arrivati alla somministrazione dei richiami.



VENETO - Il 15 febbraio si partirà con gli over 80 e, dal 22, con gli over 75.



FRIULI VENEZIA GIULIA - Il via alla seconda fase è fissato per la seconda metà di febbraio.



LIGURIA - Come auspicato dal governatore, Giovanni Toti, 12 febbraio (Toti) 15 febbraio



EMILIA-ROMAGNA - Non c'è ancora una data ufficiale, ma probabilmente si partirà da marzo. Il nuovo piano vaccinale sarà presentato venerdì.



TOSCANA - Non c'è ancora una data ufficiale. MARCHE - Non c'è ancora una data ufficiale



UMBRIA - Al via dopo l'8 febbraio.



LAZIO - Da domani, 1° febbraio, saranno aperte le prenotazioni. Le somministrazioni cominceranno l'8 febbraio



ABRUZZO - Aperte le prenotazioni, ma non c'è ancora una data ufficiale per l'inizio della somministrazione. MOLISE - Non c'è ancora una data ufficiale



CAMPANIA - Sono attive le prenotazioni. Si parte tra il 10 e il 15 febbraio.



BASILICATA - Si era pensato al 1° febbraio, ma la data è stata 'congelata' a causa dei ritardi delle consegne.



PUGLIA - Si parte la prossima settimana.



CALABRIA - Non c'è ancora una data. SICILIA - L'inizio della fase due è slittata a fine febbraio.



SARDEGNA - L'avvio era previsto per metà febbraio, ma è slittato di quatto settimane, quindi, presumibilmente, a metà marzo.