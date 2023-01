Cultura, Martino Ciano incanta Lamezia Terme

“La verità è tradizione, non è la verità” sosteneva Thomas Bernhard, scrittore e drammaturgo austriaco, tra i massimi esponenti della letteratura del Ventesimo secolo.

Bernhard, il romanziere del “verso infinito”, capace di distruggere il romanzo lasciando emergere le emozioni con la musicalità e il respiro delle parole, è all’origine di “Itinerario della mente verso Thomas Bernhard”, l’ultima fatica letteraria – pubblicata da A&B Editrice – di Martino Ciano presentata a Lamezia Terme nel doppio appuntamento di venerdì 13 e sabato 14 gennaio.

I due incontri si sono svolti in due luoghi della cultura rappresentativi dei più popolosi quartieri della città: il Chiostro Caffè Letterario di Nicastro e il Caffè Letterario Bar del Popolo di Sambiase.

Travolgente e folgorante fin dai primi righi, “Itinerario della mente verso Thomas Bernhard” è stato raccontato venerdì sera al nutrito e attento pubblico del Chiostro – ospitato all’interno del complesso monumentale di San Domenico – attraverso le letture di Rita Giura e le riflessioni di Antonio Chieffallo, Antonio Pagliuso ed Emanuela Stella, ma ancor di più tramite i ragionamenti e le suggestioni filosofiche di Martino Ciano che, partendo da Parmenide e giungendo a Schopenhauer, passando chiaramente per Bernhard, ha invitato la platea a ripensare alle certezze del nostro tempo e alle contraddizioni della società. “Il mio è un romanzo di trasformazione”, così lo ha definito l’autore, non di annientamento, né di salvezza.

Un dibattito meno formale, ma di certo non di minore qualità si è poi tenuto sabato mattina al Caffè Letterario Bar del Popolo, spazio virtuoso che da anni ha detto no alla presenza delle slot machine al suo interno per favorire l’esposizione e consultazione e lettura di una crescente selezione di libri di autori calabresi.

Due giornate di confronti e scambi realizzate grazie alla comunione di intenti tra l’amministrazione comunale della città di Lamezia Terme e consolidate realtà del Lametino: Associazione Chiostro, Open Space APS, Glicine Rivista, Associazione Premio Muricello, Comitato Al Vaglio e Caffè Letterario Bar del Popolo.