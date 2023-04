Dall’1 al 4 giugno a Pordenone torna la 5ª edizione di JAZZINSIEME. Il 3 giugno alle 21.30 in Piazzetta Pescheria live Gianluca Petrella "Cosmic Renaissance". In programma i Lehmanns Brothers, Jelly Roll Plays Morton e i Valdobbiadenejazz Ensemble.

Dopo il grande successo dello scorso anno, dall’1 al 4 giugno a PORDENONE si terrà la 5ª edizione di JAZZINSIEME. Tra le più importanti rassegne jazz della Regione, il festival animerà il centro storico di Pordenone con concerti di jazzisti di fama internazionale, che si esibiranno per quattro giorni nelle suggestive e scenografiche piazze della città.

La mission della 5ª edizione di Jazzinsieme, che si svolge sotto la direzione artistica di Vincenzo Barattin, è quella di raccontare e far conoscere sempre più, tramite la musica Jazz, l’anima di Pordenone.

Si aggiunge un nuovo appuntamento: Gianluca Petrella e il suo progetto Cosmic Renaissance, sono i protagonisti della 3ª serata e si esibiranno il 3 giugno alle ore 21.30 in Piazzetta Pescheria.

I biglietti sono disponibili in prevendita su VivaTicket.

L’iconico quintetto guidato da Gianluca Petrella (trombone, effetti), è composto da Mirco Rubegni (tromba, effetti), Riccardo Di Vinci (basso elettrico), Federico Scettri (batteria) e Simone Padovani (percussioni). I Cosmic Renaissance porteranno live a Jazzinsieme l’album “Universal Language”, un’esplorazione di una galassia di suoni tra spiritual jazz, sperimentazione elettronica, ispirazioni afro-futuriste e space jazz, con l’obiettivo di unire mondi musicali diversi in un solo linguaggio transgenerazionale.

Gianluca Petrella, leader del gruppo, è tra i più noti jazzisti italiani nel mondo: unico musicista di jazz italiano a suonare dal vivo all’Avana in occasione dell’International Jazz Day Unesco 2017, ha partecipato a numerosi festival internazionali in tutto il mondo. Petrella non si cimenta solo nel jazz ma sperimenta vari generi, dall’elettronica al pop fino all’hip-hop, e vanta collaborazioni con artisti del calibro di Enrico Rava, Pat Metheny, Ricardo Villalobos, Max Loderbauer e Lorenzo “Jovanotti” Cherubini.

Sul palco di Jazzinsieme, oltre a Gianluca Petrella Cosmic Renaissance, si esibiranno Lehmanns Brothers (l’1 giugno alle ore 21.30 in Piazzetta Pescheria), e il doppio concerto di Valdobbiadenejazz Ensemble (il 2 giugno alle ore 19.00 in Piazzetta Pescheria) e Jelly Roll Plays Morton (il 2 giugno alle ore 21.30 in Piazzetta Pescheria).

Il programma della nuova edizione di Jazzinsieme prevede non solo i concerti di jazz, ma anche una serie di eventi collaterali che andranno ad arricchire ulteriormente la line-up del Festival.

Tra le varie iniziative ci sarà la mostra “1000 Dischi per un secolo. 1900-2000″, a cura del musicologo Enrico Merlin, che ha realizzato il libro omonimo edito da Il Saggiatore. La mostra è un viaggio nello spazio e nel tempo per celebrare la musica e i suoi supporti, la produzione e la tecnologia, l’arte del suono e dell’immagine attraverso l’esposizione di più di 300 vinili, punti di riferimento fondamentali nella storia della musica del ‘900. I visitatori potranno inoltre scoprire, attraverso una serie di ascolti, alcuni degli artisti più creativi e delle opere più innovative.

Un’altra novità dell’edizione 2023 di Jazzinsieme è data da “Jazz Icons – guide sonore alla scoperta di Pordenone”, in programma nei weekend dal 2 giugno al 2 luglio, ovvero dei percorsi sonori guidati per conoscere particolari ed aneddoti di alcune delle figure chiave del jazz, unite alla visita dei luoghi più rappresentativi del centro storico di Pordenone.

La prima serie di edizioni del festival risale al 1984 e si è conclusa nel 1988. In quegli anni la rassegna portò a Pordenone i migliori artisti jazz friulani, nazionali ed internazionali come Woody Shaw, Joe Farrell, Tony Scott, Elvin Jones, Michael Brecker, Phil Woods, Chet Baker e Woody Herman e molti altri.

Dal 2019 l’Associazione Culturale Blues in Villa APS ha inteso riproporre Jazzinsieme con un nuovissimo progetto, senza però dimenticare la storia, la filosofia passata e mantenendo il logo originale.

L’associazione Blues in Villa è stata costituita nel 2004 con l’obbiettivo di valorizzare e promuovere il territorio attraverso la creazione di eventi musicali, mostre d’arte, esposizioni, convegni, workshop e presentazioni di libri.

Questa 5ª edizione del festival è organizzata e realizzata con la collaborazione ed il supporto di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone, Fondazione Friuli e importanti partner privati.

Grazie alla collaborazione tra Jazzinsieme, Promoturismo FVG e Pordenone Turismo, in occasione del festival, chi soggiornerà almeno 2 notti in una delle strutture convenzionate con il consorzio, riceverà in regalo la FVG CARD e potrà assistere gratuitamente ai concerti e scoprire il Friuli Venezia Giulia tramite mostre, attività e siti di interesse in tutta la regione.