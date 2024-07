La superstar mondiale FARRUKO ha pubblicato in digitale “CVRBON VRMOR [C_DE: G_D.O.N.]”, il suo nuovo album. Il 25 luglio sarà in concerto alla Ticketmaster Arena del Milano Latin Festival 2024.



Composto da sette tracce inedite, l’album è caratterizzato da un suono multisensoriale che unisce i ritmi urban caratteristici di Farruko a sound e testi dall’estrema carica positiva.

Questa release è la prima parte di una storia raccontata in due capitoli. Il secondo volume sarà pubblicato all'inizio dell'estate.

L'album, prodotto da Farruko, Sharo Towers, Ghetto, K4G, J Cross, K LO K, Chris The Genius e IAMCHINO, sfida i limiti della percezione uditiva attraverso una produzione meticolosa e un design del suono che permette al pubblico di vivere un'esperienza immersiva attraverso influenze melodiche che spaziano dal flamenco ai suoni orientali, dalla musica elettronica all’urban Latin.

La traccia di apertura è “CVRBON VRMOR”, un industrial reggaeton in contrasto con il paesaggio sonoro presentato in “G_D.O.N,” la seconda traccia dell'album: cori in stile gospel, una voce lirica profonda e soul si uniscono a ritmi trap in cui Farruko racconta le avversità e i dubbi che ha affrontato all'inizio della sua nuova fase musicale.

Le collaborazioni includono Elena Vargas, Sharo Towers, K4G e Divino.

«Ho lavorato a questo progetto per due anni e il concept è nato nel bel mezzo della mia transizione musicale, mentre ero nel picco della tempesta di speculazioni su dove io (Farruko) e la mia carriera saremmo finiti. Ma eccoci qui, con i piedi saldamente piantati per terra e con la grazia di Dio che rompe le barriere stereotipate su cosa la musica con messaggi positivi dovrebbe essere. 'CVRBON VRMOR [C_DE: G_D.O.N.]' Capitolo 1 è un progetto per il quale avevo una grande visione e al quale mi sono completamente dedicato per offrire qualcosa di più grande e significativo ai fan. Sono estremamente orgoglioso del risultato e del fatto che il mondo possa ascoltare e vedere questa esperienza audiovisiva che abbiamo creato» ha commentato Farruko.

Il progetto è accompagnato da una proposta cinematografica ambiziosa in cui ogni audio è masterizzato utilizzando la tecnologia Dolby Atmos. La storia, raccontata attraverso sette videoclip, mantiene l'estetica cinematografica dell'album ed è ispirata a mondi di fantascienza come Star Wars.

Farruko non risparmia risorse per accompagnarci alla scoperta del suo album, che inizia con CVRBON VRMOR. I video musicali ci trasportano in un mondo post-apocalittico e futuristico, dove Farruko è chiamato a guidare una battaglia decisiva. I film riflettono la guerra che il cantante affronta, il suo arrivo in un deserto, la missione di salvataggio, il suo successivo ritorno al mondo apocalittico dove è iniziato questo capitolo e l’attesa celebrazione della vittoria.

La produzione presenta effetti speciali e ambienti ottenuti attraverso immagini computerizzate degne di una produzione hollywoodiana. Fernando Lugo ha diretto ciascuno dei sette videoclip che fanno parte della prima stagione di questo progetto.

Questo è il primo album che Farruko pubblica dopo un periodo di ricerca, sia personale che professionale, in cui ha ridefinito lo scopo della sua musica, concentrandosi su messaggi positivi e di fede.

‘CVRBON VRMOR [C_DE: G_D.O.N.]’ arriva in mezzo a un fruttuoso primo trimestre. Ha pubblicato insieme alla sua etichetta, Carbon Fiber Music, “Transition” un album prodotto dal suo partner, Franklin Martinez, che è entrato subito al primo posto su iTunes.

A febbraio, Farruko ha partecipato al tributo a Bob Marley, registrando una nuova versione di "Jammin" intitolata "Rasta Reggae (Jamming)". È stato l'unico artista ad aver registrato la nuova versione campionando le tracce vocali di Marley per la colonna sonora ufficiale del film di Paramount Pictures ‘Bob Marley: One Love’.

Farruko sarà in concerto in Italia il 25 luglio alla Ticketmaster Arena del Milano Latin Festival 2024 insieme a Jerry Rivera.