Davide Ferrerio è anche figlio di Crotone

Davide è anche figlio di Crotone, e la parte buona di Crotone, quella onesta, perbene, altruista, che pensa e si muove sempre col cuore, domenica sera sarà sicuramente insieme a noi, con e per Davide Ferrerio, la cui vita purtroppo, a causa di un inverosimile agguato di una efferatezza spietata, è appesa solo ad un filo.

Ed è proprio a questo filo, sottilissimo ma ancora presente, che ci dobbiamo aggrappare, con tanta forza, con tanta speranza e con tanta fede, affidando a Dio tutte le nostre preghiere affinché possano essere esaudite.

Ma chiederemo anche che sia fatta giustizia, e che chi ha commesso un così atroce atto criminoso, venga punito con una severa condanna.

Conosco molto bene il dolore di Giusy, la mamma di Davide, la sento ogni giorno, e so cosa si prova in questi terribili ed interminabili giorni e, da mamma a cui hanno brutalmente ucciso un figlio, conosco i sentimenti che da mesi albergano nel suo cuore e nei suoi pensieri.

A Giusy dico di essere forte, per Davide, per suo marito e per suo figlio, ma anche e soprattutto per se stessa.

Deve continuare a sperare, a lottare ed a vincere.

Io sarò al suo fianco, e con me tutti coloro i quali credono sempre che un miracolo possa ancora avvenire, e che chi è chiamato a decidere in un'aula di Tribunale, lo faccia con lucidità e professionalità, giudicando semplicemente i fatti. Hanno quasi ucciso un ragazzino.

Io mi aggrappo fortemente a quel quasi, pensando al mio Giuseppe, e pregando e lottando per Davide.