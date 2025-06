Digitale su Misura - Digital Angels al fianco di Binario F per promuovere il valore strategico del digitale nella crescita del Made in Italy

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Si è tenuto ieri, giovedì 5 giugno, presso Binario F a Roma, l’evento Digitale su Misura, promosso da Binario F con il contributo di Digital Angels, agenzia di marketing associata ad Anitec-Assinform e IAB Italia.

L’appuntamento ha riunito rappresentanti delle istituzioni, aziende e professionisti del marketing per un confronto sul ruolo della pubblicità digitale nella valorizzazione dell’identità italiana, con particolare attenzione al supporto alle PMI, all’efficacia della pubblicità personalizzata e alla costruzione di un ecosistema digitale regolato, trasparente e inclusivo.

Ad aprire i lavori è stato Piermario Tedeschi, Founder & Managing Director di Digital Angels, con un intervento incentrato sull'importanza della pubblicità su misura e sul valore strategico del digital marketing per le eccellenze italiane, illustrando i vantaggi per aziende, persone e società. “Sostenere il marketing digitale significa coltivare crescita, lavoro e mobilità sociale: un investimento strategico per un’Italia più competitiva e pronta al futuro”, ha affermato.

A seguire, la tavola rotonda moderata da Fulvio Di Giangiacomo, Strategy Director Digital Angels, che ha visto la partecipazione di Anna Ascani, Vice Presidente della Camera dei Deputati, Stefano Cavedagna, Europarlamentare, Andrea De Priamo, Senatore, Valentina Grippo, Deputata e Simone Cascione, Marketing Manager di Fiorucci.

Nel corso del dibattito sono emersi diversi temi: dalla necessità di facilitare il trasferimento tecnologico tra ricerca e impresa, al rafforzamento delle competenze digitali per passare alla semplificazione normativa e all’urgenza di una regolamentazione che tuteli i diritti dei cittadini senza ostacolare l’innovazione.

È stato inoltre ribadito come il digitale, se ben governato con regole bilanciate, possa rappresentare una leva fondamentale per la crescita economica del Paese e per la promozione internazionale del Made in Italy. In particolare, la pubblicità personalizzata è stata riconosciuta come uno degli strumenti più efficaci per valorizzare l’identità dei brand italiani, grazie alla sua capacità di raggiungere il pubblico giusto con messaggi su misura, misurabili e rilevanti.

Tra le esperienze aziendali emerse durante il dibattito, Simone Cascione di Fiorucci ha raccontato come il digitale consenta oggi di costruire narrazioni autentiche e flessibili, capaci di valorizzare la qualità dei prodotti italiani nei contesti locali e globali. Un approccio che ormai è diventato accessibile e inclusivo, in grado di adattarsi alle esigenze di imprese di ogni dimensione.

L’evento Digitale su Misura ha rappresentato quindi un’importante occasione di confronto tra istituzioni, imprese e operatori del settore per riflettere sul ruolo del marketing digitale come leva strategica per la competitività del sistema Italia.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti