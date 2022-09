Divampa auto in marcia e il conducente esce vano motore, intervento dei Vvf. Video

COSENZA, 29 AGOSTO - Questa mattina una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Scalea è intervenuta sulla statale 18 al km 291 in località Cittadella del Capo per un incendio autovettura.



Il conducente e il passeggero appena accortisi delle fiamme che fuoriscivano dal vano motore hanno abbandonato il veicolo mettendosi in salvo. L'incendio si è propagato velocemente alla macchia mediterranea a ridosso della carreggiata.



Intervento dei vigili del fuoco è valso all'estinzione del rogo e alla messa in sicurezza della vettura.



Attualmente si sta operando per circoscrivere l'incendio propagatosi alla vegetazione. Non risultano danni a persone. Sul posto Carabinieri e Anas per gli adempimenti di competenza.