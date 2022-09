Divampato capannone industriale nel vibonese intervento dei Vvf

VIBO VALENTIA 17 LUG - Un incendio è divampato la notte scorsa in un capannone industriale in località San Giovanni, a Briatico. Il rogo ha interessato una struttura con una superficie di circa 1200 metri quadri con all'interno materiali di varia natura, oltre a un furgone, una autovettura ed un muletto andate completamente distrutte.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia che hanno lavorato 7 ore per avere ragione delle fiamme. L'incendio non ha comportato crolli della struttura ma, in attesa di ulteriori controlli e verifiche tecniche strumentali, l'intera area, in via precauzionale, è stata considerata inagibile.

In aggiornamento