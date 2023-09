Diventa un Volontario Clown VIP e Porta il Sorriso Ovunque! Corso Base a Catanzaro dal 6 al 8 Ottobre! Tutti i dettagli

Diventa un Volontario Clown VIP e Porta il Sorriso Ovunque! Corso Base a Catanzaro dal 6 al 8 Ottobre!

I volontari straordinari dell'Associazione Clown Vip Catanzaro ODV sono entusiasti di annunciare un'opportunità unica: il Corso Base per diventare un Volontario Clown! Segna le date: 6-7-8 ottobre a Catanzaro sarà il momento di trasformare il tuo desiderio di diffondere gioia in realtà.

Unisciti a VIP Catanzaro ODV, un'associazione di volontariato che è un faro di positività da oltre due decenni. Appartenente alla rinomata federazione nazionale VIP Italia ODV, fondata nel 2003, l'associazione è composta da cuori generosi sparsi in tutta la nazione.

I volontari clown di questa associazione portano il loro amore e la loro allegria in oltre 200 strutture ospedaliere e socio-sanitarie. Ma non finisce qui! Le loro attività si estendono per raggiungere le scuole, le piazze e ogni luogo in cui un sorriso può far davvero la differenza.

VIP Catanzaro ODV è l'angelo custode dell'azienda ospedaliera-universitaria Renato Dulbecco, donando il proprio tempo prezioso nei reparti di Pediatria, Chirurgia pediatrica, Geriatria e Oncoematologia pediatrica. E non è tutto: le loro ali di positività si estendono anche alle scuole, alle RSA, alle comunità ministeriali, alle case di accoglienza e oltre.

Ti sei mai chiesto come puoi diventare parte di questa squadra straordinaria? La risposta è semplice ma incredibilmente significativa. Partecipa al Corso Base di tre giorni, un'esperienza che cambierà la tua vita. L'ingresso è possibile attraverso un colloquio informativo, e quest'anno il corso si terrà dal 6 al 8 ottobre presso la nostra sede di Catanzaro.

Esperti formatori nazionali saranno i tuoi guide in questo viaggio emozionante. Per saperne di più e per iscriverti, invia una email a direttivov[email protected]. Un mondo di sorrisi e speranza ti aspetta!

Unisciti a noi in questa missione di positività, perché crediamo che ogni sogno possa diventare realtà con determinazione, coraggio e volontà. Abbracciamo la sofferenza e, con il nostro naso rosso, la trasformiamo in una promessa di un futuro migliore.

Scopri di più visitando il nostro sito web www.vipcatanzaro.it e seguici su Facebook (Associazione Clown Vip Catanzaro) e Instagram (vip_catanzaro). Vieni a far parte della nostra famiglia di Volontari Clown VIP e diffondi il sorriso ovunque tu vada! #ViviamoInPositivo

