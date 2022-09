Dl imprese: lunedì parte decreto in Commissione. Saltamartini, fare veloci ma lavorare bene

ROMA, 16 APR - Il decreto imprese partirà lunedì pomeriggio alla Camera con l'incardinamento e l'illustrazione del testo nelle Commissioni Attività produttive e Finanze della Camera. Lo ha deciso l'ufficio di presidenza delle due Commissioni riunitosi in via telematica, secondo quanto ha riferito all'Ansa la presidenza della Commissione Attività Produttive Barbara Saltamartini (Lega). "Da parte delle presidenze delle due Commissioni - ha detto Saltamartini - c'è la volontà di lavorare spediti, ma anche di lavorare bene".

Entro domani alle 18 i gruppi dovranno indicare i soggetti da ascoltare nelle audizioni, mentre lunedì inizierà l'esame vero e proprio con l'illustrazione del decreto da parte dei relatori. Questi verranno decisi dai presidenti nelle prossime 48 ore, ma si sa che la maggioranza ha avanzato i nomi di Gian Mario Fragomeli (Pd) e Luca Sut (M5s). Si riunirà quindi nuovamente l'ufficio di presidenza per stabilire il calendario delle audizioni e e il termine per la presentazione degli emendamenti che verrebbe fissato "48 ore dopo il termine delle audizioni" ha spiegato Saltamartini.



"Ho percepito la volontà di tutti i gruppi - ha detto Saltamartini - di migliorare il testo, perché non funzione, pur con sfumature diverse tra maggioranza e opposizione, che è più critica. Spero che il Governo ascolti il Parlamento".



Quanto all'iter del decreto, "intendiamo procedere in modo veloce, perché il Paese attende risposte chiare subito, ma vogliamo anche lavorare bene, con buon senso per migliorare tutte le parti che possono essere migliorate". Infine c'è un aspetto logistico: "le due Commissioni raduneranno 90 deputati, oltre ai funzionari delle Commissioni", spiega Saltamartini, e le ordinarie aule delle Commissioni Finanze e Attività produttive, così come la più ampia Sala del Mappamondo, non consentono di riunirsi in sicurezza.



"Per le audizioni - spiega Saltamartini - ci riuniremo nell'Auletta dei Gruppi (che ha 300 posti), e le faremo per via telematica, mentre per le sedute in cui voteremo gli emendamenti chiederò al presidente Fico di poterle svolgere nell'Aula".