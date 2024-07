Allarme Truffe nell'oristanese: falsi esponenti delle forze dell'ordine e avvocati in azione

Emergenza nell'oristanese: i consigli dei carabinieri

Nell'Oristanese si sta assistendo a un aumento preoccupante delle truffe ai danni degli anziani, perpetrate da individui che si fingono impiegati di società telefoniche, avvocati o addirittura membri delle forze dell'ordine. La notizia è stata resa nota dal comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Steven Chenet, che ha diffuso un vademecum per aiutare gli anziani a difendersi da queste frodi.

"È sempre più frequente che gli anziani vengano contattati telefonicamente da persone che si spacciano per appartenenti alle forze di polizia o per avvocati," ha spiegato il colonnello Chenet. "Questi truffatori raccontano storie di incidenti o problemi che sarebbero capitati a un parente della vittima, convincendola a consegnare denaro per evitare conseguenze."

Dopo il contatto telefonico, i truffatori si presentano a casa delle vittime, inducendole a consegnare denaro, gioielli e altri beni preziosi. Per arginare questo fenomeno, il colonnello Chenet ha fornito alcuni consigli pratici.

"Diffidate sempre di persone che si presentano alla vostra porta senza indossare una divisa," ha sottolineato Chenet. "Possono anche esibire un falso tesserino, ma è importante ricordare che le forze di polizia operano in uniforme e a bordo di mezzi di servizio identificabili. In caso di dubbio, non esitate a mantenere chiusa la porta, chiedere aiuto ai vicini e contattare i carabinieri al numero di emergenza 112."

Misure di prevenzione

Il vademecum diffuso dai carabinieri include diverse raccomandazioni:

1. Verificare l'identità: Se qualcuno si presenta come membro delle forze dell'ordine o un avvocato, chiedete di vedere un documento di identità ufficiale e contattate direttamente l'ente di appartenenza per verificare la loro identità.

2. Non fornire informazioni personali: Non date informazioni personali o finanziarie a sconosciuti, specialmente per telefono.

3. Contattare le autorità: In caso di dubbi, contattate immediatamente i carabinieri o la polizia al numero di emergenza 112.

4. Coinvolgere i vicini: In situazioni sospette, chiedete aiuto ai vostri vicini o a persone di fiducia.

5. Educare gli anziani: È fondamentale che familiari e amici informino gli anziani su questi rischi, spiegando loro le tattiche utilizzate dai truffatori.

L'importanza della prevenzione

Le truffe agli anziani non solo causano perdite finanziarie significative, ma possono anche avere un impatto psicologico devastante sulle vittime. "La prevenzione è la chiave per proteggere i nostri anziani," ha concluso il colonnello Chenet. "Con l'informazione e la collaborazione di tutti, possiamo ridurre significativamente il rischio di queste truffe."

L'allarme lanciato dai carabinieri dell'Oristanese serve come monito per tutta la comunità, sottolineando l'importanza di rimanere vigili e informati per contrastare efficacemente il fenomeno delle truffe.