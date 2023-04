Domenica 16 aprile Catanzaro-Foggia: Info su viabilità e parcheggi. Anche per l’ultima giornata casalinga del campionato di Serie C, prevista per domenica 16 aprile alle ore 17.30 tra Catanzaro e Foggia, l’Amministrazione Comunale del Capoluogo ha predisposto una serie di servizi per agevolare la viabilità e l’arrivo presso lo stadio Ceravolo.

Confermata la disponibilità del Musofalo, il costo del servizio parcheggio è di 3 euro, mentre la corsa della navetta di collegamento verso lo stadio, dalle 14:30 alle 20:30, sarà ancora gratuita. Chi volesse protrarre la sosta della propria auto nell’impianto fino alle ore 22:00, pagherà invece 8 euro.

Si ricorda infine che sarà attivo anche il parcheggio AMC adiacente l’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro con tariffa ordinaria. Sarà anche disponibile il parcheggio del Seminario Pio X, al costo di 2 euro per la prima ora e 0,50 € a partire dalla seconda ora.

DIVIETO DI SOSTA

Dalle ore 12.00 a cessata esigenza viene istituto il DIVIETO DI SOSTA CON ZONA RIMOZIONE nelle seguenti vie:

Piazza Martiri Ungheresi

Via J. Palach

via Paglia, lungo il muro di cinta dello stadio Nicola Ceravolo e fino all’intersezione con il piazzale esterno del Cimitero Urbano

Nel tratto di strada compreso tra l’intersezione Via Paglia – Via Mottola D’Amato e l’ingresso Curva Est

Via Monsignor Fiorentini, ambo i lati compresa l’area mercatale;

Via Madonna Dei Cieli, ambo i lati, da intersezione con Via Mons. Fiorentini a intersezione con Via Giovanni XXIII

Via Giovanni XXIII, ambo i lati;

Viale Pio X lato DX direzione di marcia SUD-NORD nel tratto compreso via Giovanni XXIII e Via Padre Vincenzo Merante

VIABILITÀ

La viabilità stradale della zona nord subirà le seguenti modifiche.

Dalle ore 12.00 vi sarà il divieto di transito sulle seguenti Vie:

Via Pascali dall’intersezione con Via Daniele fino a Via Stretto Cappuccini, pertanto il traffico veicolare proveniente da Via Pascali sarà deviato su Via Daniele, mentre quello proveniente da Via Stretto Cappuccini sarà deviato a scendere su Via Pascali – Via Daniele.

Via Schipani;

Via F.lli Plutino;

Via Paglia, da Piazza F.lli Bandiera fino al Cimitero;

Via Monsignor Fiorentini (Campo Scuola);

Via Madonna Dei Cieli;

Via Giovanni XXIII;

Via Gregorio Mattei;

Via J. Palach

Via Cortese solo il flusso veicolare direzione SUD-NORD ovvero proveniente da Piazza Montenero per Viale Pio X.

PERCORSI CONSIGLIATI

Provenendo da NORD: Rotatoria Pontegrande – Via Ettore Vitale – Viale Pio X

Provenendo da SUD: Via De Filippis – Tangenziale – Viale Pio X

Provenendo da EST: Rotatoria Gualtieri – Ponte Bisantis – Tangenziale – Viale Pio X

Provenendo da OVEST: Tangenziale – Viale Pio X

Chi transita in Centro in direzione Stadio all’altezza di Via Pascali – Via Daniele (Distretto Militare) dovrà svoltare a sinistra per Via Daniele e procedere in direzione Giardini San Leonardo oppure Tangenziale

E’ consentito solo ai mezzi di soccorso ed agli autobus di linea AMC transitare a salire su Via Cortese per Ospedale – Stadio

PER L’USCITA DALLO STADIO

Viale Pio X – scendere per la Bretella del Pronto Soccorso – Tangenziale

Viale Pio X – Pontegrande – Tangenziale oppure Siano

Viale Pio X – Via Cortese – Piazza Montenero – Giardini San Leonardo (non si potrà andare per la Tangenziale);

Viale Pio X – Piazza F.lli Bandiera – Via Mario Greco – Via Indipendenza.

Durante l’uscita dallo Stadio non si potrà raggiungere dal Centro Città la Zona Nord, poiché all’altezza di Via Pascali (Distretto Militare) il traffico verrà deviato a sinistra per Via Daniele e subito a scendere a sinistra per Via De Gasperi.

Coloro i quali vorranno raggiungere la zona Nord dovranno percorrere:

Rotatoria Gualtieri – Ponte Bisantis – Tangenziale.