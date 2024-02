Don Giovanni Rigoli subisce un secondo attacco mentre celebra messa nella sua chiesa a Varapodio.

Dopo un'aggressione in chiesa, la Fiat Panda del parroco distrutta da fiamme misteriose.

VARAPODIO - Alcune settimane fa, don Giovanni Rigoli, parroco di Varapodio, aveva subito un'aggressione in chiesa. Stasera, mentre celebrava messa nella stessa chiesa, è stato vittima di un altro attacco: la sua auto, una Fiat Panda, è stata incendiata da persone non identificate.

Le persone responsabili, dopo aver cospargato l'auto di liquido infiammabile, hanno dato fuoco alla vettura parcheggiata davanti all'oratorio. Purtroppo, l'auto è andata completamente distrutta nell'incendio.

L'incendio ha causato anche danni all'oratorio, costringendo all'evacuazione del luogo di culto. La porta d'ingresso e una finestra dell'oratorio sono rimaste danneggiate a causa del fumo sprigionatosi durante l'incendio.

Le indagini sull'intimidazione in questo piccolo paese della Città metropolitana di Reggio Calabria sono in corso e sono condotte dai carabinieri. Sono state prelevate le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza per cercare di identificare i responsabili.

In un gesto di solidarietà, il vescovo della Diocesi di Oppido-Palmi, monsignor Giuseppe Alberti, è giunto in parrocchia per esprimere la sua vicinanza e solidarietà a don Giovanni Rigoli.