Dopo Formentera, Capri e Montecarlo l’energia di Dj Pigna e Matteo borghi approda a Leporano

Da Formentera a Leporano, per una serata imperdibile con dj Pigna, da oltre 20 anni indiscusso re della movida. Le sue cene spettacolo hanno fatto la storia dell’intrattenimento di tutt’Italia. E, venerdì 28 luglio alle ore 21, la sua carica esplosiva approderà al Canneto Beach, in provincia di Taranto, per la rassegna estiva “Dinner Show” organizzata dal Canneto con il supporto e la partnership di Programma Sviluppo, che proseguirà anche nel mese di agosto.

L’atmosfera sarà di quelle allegre e scanzonate, con la buona musica simbolo dell’italianità nel mondo. Una serata per rivivere un format che, negli anni, è diventato una vera e propria istituzione. «Abbiamo fatto ballare i migliori club – racconta - illuminando specialmente le serate di Roma e Milano per approdare a Formentera dove nasce la mia iconica “sventolata” dei tovaglioli sulle note napoletane di “O Surdato ‘nnamorato”, poi praticamente diventata nazional popolare». Federico Pignatari, in arte Pigna, dj e vocalist, è direttore artistico del Pineta Club di Formentera e socio fondatore del Ristorante Lève di Torino. Un talento nel mondo della movida e dell’intrattenimento, complice il suo format che regala serate di festa e di convivialità decisamente indimenticabili, pensato sia per i più giovani che per un pubblico adulto.

Il giorno seguente, ancora divertimento con ospite Matteo Borghi e la sua band. Intrattenitore e cantante, si esibisce nei migliori club nazionali e internazionali quali lo Sky Bar di Beirut, lo Sporting di Montecarlo, il Coral Bay a Sharm el-Sheikh e le maggiori piazze italiane tra cui Capri, Rimini, Riccione, Roma. Da quando aveva appena 19 anni, gira il mondo cantando. Collabora con artisti del calibro di Peppino di Capri, Umberto Smaila, Giorgio Panariello che lo ha voluto con sé in vari show. In America Latina si è esibito persino con Enrique Iglesias. Ha lavorato anche con produttori di hit mondiali come Emilio Estefan ed Kike Santander. Nel suo tour in giro per l’Italia, lo show è arricchito da una big band di musicisti tutta da scoprire. Dalla musica latina alla dance anni ’90 passando per la bella melodia italiana anni ’60 e ’70 fino ai grandi successi: un artista trasversale per un live ricco di emozioni.

Tutti gli spettacoli prevedono la formula della cena concerto, ma con una particolarità: la cena potrà essere sia di cucina italiana che giapponese. Start ore 21, info e prenotazioni: 099.5332037.