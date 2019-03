Droga: carabinieri Pistoia disarticolano gang nigeriani, arresti

PISTOIA, 2 MARZO - Cinquanta militari della compagnia dei carabinieri di Montecatini Terme, coadiuvati da personale del comando provinciale di Pistoia e del nucleo cinofili di Pisa, hanno dato esecuzione a dodici ordinanze di custodia cautelare (sei in carcere, quattro agli arresti domiciliari e due divieti di dimora nella provincia di Pistoia) a carico di altrettante persone (undici di nazionalita' nigeriana e una di nazionalita' albanese), indagate per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L'attivita' investigativa, denominata "Carapace", condotta dai carabinieri di Montecatini Terme, si e' sviluppata dal novembre del 2017 al febbraio del 2018 ed e'' stata diretta dal pm Linda Gambassi.



Scaturisce da varie segnalazioni di cittadini di Montecatini Terme, in particolare da alcuni genitori, che in attesa dell'uscita dei propri figli da una delle scuole primarie della citta' sita in via Lucchese, avevano notavano un inusuale e consistente andirivieni di stranieri e locali, che si trattenevano giusto il tempo di scambiarsi qualcosa all'interno di un piccolo parco pubblico adiacente al plesso scolastico. Gli investigatori hanno cosi' scoperto un'ampia rete di spaccio condotta da cittadini nigeriani e alcune persone di origine albanese. L'indagine ha permesso di quantificare in circa 2500 le cessioni di stupefacente, prevalentemente eroina e marijuana, per un controvalore di circa centomila euro.



La banda si serviva, come base logistica, di due appartamenti, ubicati nei comuni di Montecatini Terme e Ponte Buggianese, Gia' nel 2018 i militari di Montecatini fecero u blitz procedendo all'arresto di 5 persone e recuperando varie dosi di eroina e denaro contante provento dell'illecita attivita'. Le attivita' compiute oggi nella fase esecutiva dell'operazione hanno consentito di applicare per quattro indagati la custodia cautelare nei carceri di Pistoia e Prato e sottoporre agli arresti domiciliari un quinto indagato. Nel corso delle investigazioni sono state recuperate una quarantina di dosi di eroina, sessanta di marijuana, circa tremila euro in contanti e sono stati segnalati al servizio tossicodipendenze della Prefettura diciotto assuntori. Nelle operazioni odierne effettuate con l'ausilio di una unita' del Nucleo cinofili di San Rossore, sono state recuperate una quarantina di dosi di marijuana, circa mille euro in contanti e venti cellulari nelle due abitazioni di Ponte Buggianese e Montecatini oggetto dell'indagine.