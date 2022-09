Due incidenti stradali su A2 e sulla SP79, bilancio 2 feriti, necessario l’intervento dei Vvf

Due incidenti stradali avvenuti questa mattina nella provincia di Cosenza hanno impegnato le squadre dei vigili del fuoco.



COSENZA, 30 OTT. - Alle 5.25 circa squadre VF del distaccamento di Rende sono intervenute al Km 251 direzione nord dell’autostrada A2 del Mediterraneo per uno scontro tra due autocarri di cui uno trasportante legname. A seguito del sinistro, la circolazione stradale lungo il tratto interessato è interdetta.



Una persona rimasta ferita veniva affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.



In corso le attività di messa in sicurezza dello scenario. Sul posto polizia stradale per e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.



Alle ore 8.10 circa squadra VF della sede centrale è intervenuta sulla SP79 nel comune di Lappano per una autovettura Fiat Fiorino furgonata che, per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo fuori strada e ribaltandosi su di un lato.



A bordo il solo conducente che ferito veniva affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso.