È uscito “The Fool”, il nuovo singolo della popstar francese JAIN, che anticipa il nuovo album in uscita in primavera!

È uscito “The Fool” (https://jain.lnk.to/TheFoolSingle), il nuovo singolo della popstar francese JAIN! Questo è il primo assaggio del nuovo album della cantautrice internazionale candidata ai Grammy, dopo il successo dei suoi primi due album “Souldier” (2018), che ha raggiunto il primo posto in classifica in Francia, e “Zanaka” (2015), che ha venduto oltre 1 milione di copie in tutto il mondo.

“The Fool” è accompagnato da un video che mostra Jain che cammina nello spazio su una corda tesa: https://youtu.be/D6IzxQU1YC8.

Jain è appassionata di Tarocchi di Marsiglia, un'arte che sua madre le ha trasmesso e che le dà la forza di saltare nell'ignoto attraverso una percezione istintiva dei pericoli e delle possibilità del mondo.

«Il Matto è la carta più sacra del mazzo. Non puoi intraprendere nessun tipo di viaggio a meno che tu non sia disposto a essere sciocco. Fare il primo passo, guidare una macchina, innamorarsi. C'è sempre il rischio di perdere l'equilibrio. In qualsiasi momento. Ma alla fine, il viaggio del Matto è l'unico viaggio» racconta la cantautrice.

“The Fool” è il primo singolo dell’atteso nuovo album in uscita questa primavera per Columbia/Sony Music France. Un nuovo capitolo per la popstar multiculturale, sia per la sua vita, vissuta in varie parti del mondo, che per le sua scelte artistiche, un lavoro ispirato dall'auto-potenziamento, dalle nuove possibilità e dalla necessità di superare le proprie paure.

L’album è interamente composto da Jain e prodotto dal suo collaboratore di lunga data Maxim Nucci/Yodelice, ma si avvale anche della collaborazione di alcuni nuovi creativi che hanno portato nuova linfa vitale al progetto. Questo album pop-folk racconta le fasi che si attraversano quando si ricomincia da capo: paura, eccitazione, innocenza, dubbi, abbandono ed epifania. Mentre il nuovo album si ispira al sound di artisti come Kate Bush e Stevie Nicks, in passato gran parte della musica di Jain combinava una molteplicità di generi tra cui percussioni arabe, ritmi africani, electro, reggae, soul e hip hop.

Nata in Francia e cresciuta principalmente negli Emirati Arabi Uniti e in Congo, Jain ha pubblicato il suo album di debutto “Zanaka” nel 2015. L'album ha venduto oltre 1 milione di copie in tutto il mondo e singoli "Come" (#2 dell’Airplay radiofonico italiano, 2X Platino) e "Makeba" (Oro) hanno rapidamente scalato le classifiche mondiali. Quest'ultimo ha fatto guadagnare a Jain la sua prima nomination ai Grammy come "Miglior video musicale" nel 2018. Qui il video live al "World Café" di NPR. Il suo secondo album “Souldier” (2018) ha raggiunto il #1 in Francia ed è stato doppio disco di Platino, mentre il singolo "Alright" è certificato Diamante.

Rolling Stone l'ha segnalata come "Artist You Need To Know" nel 2018, scrivendo che "la cantante francese mescola pop, Afrobeat e altre influenze in una combinazione vincente".

Si è esibita in "The Late Show with Stephen Colbert", "Later... with Jools Holland", ha aperto la Ryder Cup nel 2018, la FIFA Women's World Cup nel 2019 e si è esibita in oltre 300 spettacoli in 15 paesi in Europa, Nord America, Sud America e Asia, oltre a festival tra cui Coachella e Lollapalooza.

JAIN partirà per un tour europeo questo autunno, mentre si esibirà durante l'estate in numerosi festival e nelle arene in Francia.