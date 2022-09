Ecco I risultati delle Elezioni Regionali: Eletti Bonaccini e Santelli

BOLOGNA 27 GEN - I risultati delle elezioni regionali confermano la vittoria del centrosinistra in Emilia-Romagna e del centrodestra in Calabria. Stefano Bonaccini respinge l’attacco leghista e viene confermato presidente in Emilia-Romagna, Jole Santelli vince il duello in Calabria. Il Pd è il primo partito in entrambe le Regioni, bene la Lega e Fratelli d’Italia, malissimo il Movimento 5 Stelle.

Elezioni regionali, l’Emilia-Romagna resta a sinistra: vince Bonaccini. In Calabria eletta Santelli

L’Emilia-Romagna rimane a sinistra, la Calabria passa a destra. Ma la tanto attesa spallata di Matteo Salvini e della Lega non c’è stata. Regge il Pd, primo partito in entrambe le Regioni, e regge soprattutto Stefano Bonaccini, confermato presidente in Emilia-Romagna. Nessun dubbio sul trionfo di Jole Santelli in Calabria, invece, con un vantaggio netto certificato già dai primi exit poll. Le elezioni regionali consegnano anche un altro dato: la crisi del Movimento 5 Stelle, sotto la soglia di sbarramento in Calabria e di pochissimo al di sopra in Emilia-Romagna, ma su livelli bassissimi. Nel centrodestra sorride Fratelli d’Italia, che va bene in entrambe le Regioni, mentre Forza Italia rimedia in Calabria al risultato deludente in Emilia-Romagna, dove la Lega raccoglie tutti i voti a destra. “Ci ho messo sangue e anima, per la prima volta dopo 70 anni c’è stata una partita”, dice Matteo Salvini. Mentre Nicola Zingaretti, segretario dem, ringrazia le Sardine e sostiene che “Salvini ha perso e il governo è rafforzato”.

Regionali, i risultati in Emilia-Romagna: vince Bonaccini

“L’arroganza non paga mai. Noi eravamo già stati liberati 75 anni fa”, esulta Stefano Bonaccini, confermato presidente con il 51,33% dei voti, quando sono state scrutinate quasi tutte le sezioni. Quasi otto punti dietro c’è Lucia Borgonzoni, la candidata leghista, al 43,76%. Simone Benini, per il Movimento 5 Stelle, si ferma al 3,45%. Poi troviamo Domenico Battaglia (movimento 3V) allo 0,48%, Laura Bergamini (Partito Comunista) allo 0,43%, Marta Collot (Potere al Popolo) allo 0,30% e Stefano Lugli (L’Altra Emilia-Romagna) allo 0,26%.

Per quanto riguarda le liste il Pd è il primo partito con il 34,62%. Sconfitta la Lega, al 31,96%. Terzo partito è Fratelli d’Italia all’8,63%. Per quanto riguarda le liste a sostegno di Bonaccini troviamo: Bonaccini presidente al 5,79%, Emilia-Romagna coraggiosa al 3,77%, Europa Verde all’1,95%, +Europa all’1,53% e Volt allo 0,43%. In totale le liste a sostegno di Bonaccini raccolgono il 48,09%, oltre il 3% in meno rispetto al candidato: il che vuol dire che ha avuto effetti decisivi anche il voto disgiunto.

Le liste a favore di Borgonzoni raccolgono il 45,46%. Oltre alla Lega che sfiora il 32% troviamo: Fratelli d’Italia all’8,63%, Forza Italia al 2,59%, Rete civica Borgonzoni presidente all’1,72%, Il Popolo della famiglia – Cambiamo allo 0,29% e Giovani per l’ambiente allo 0,28%. Il Movimento 5 Stelle raccoglie invece il 4,72%, quasi un punto e mezzo in più del suo candidato.

Regionali Calabria, eletta Santelli: vince il centrodestra

Quando sono state scrutinate 1.768 sezioni su 2.420 il trionfo di Jole Santelli è netto: raccoglie il 55,98% dei voti, staccando nettamente il candidato del centrosinistra Pippo Callipo al 30,25%. Terzo posto per il Movimento 5 Stelle con Francesco Aiello, al 7,38%, poi troviamo Carlo Tansi al 6,39%. Qui la soglia di sbarramento è all'8%, quindi il M5s resta fuori dal Consiglio regionale.

Andando ai voti di lista, quelle a sostegno di Santelli ottengono il 57,43%: la più votata è Forza Italia con 12,77%, seguita dalla Lega al 12,25% e da Fratelli d’Italia all’11,02%. Bene anche le liste Santelli presidente all’8,04%, Udc al 7% e Casa delle libertà al 6,61%. Il primo partito resta però il Pd, che ottiene il 15,91%. Tra le altre liste a sostegno di Callipo troviamo Io resto in Calabria con Callipo presidente al 7,08% e Democratici progressisti Calabria al 6,32%. Il Movimento 5 Stelle, che sosteneva Aiello, si ferma al 6,18%. Infine la lista Tesoro Calabria per Tansi presidente ottiene il 4,88%.



Si allarga al 25% il divario tra Santelli e Callipo

Dato riferito a 2.106 sezioni elettorali su 2.420

Si allarga di oltre 25 punti, quando sono 2.106 le sezioni elettorali scrutinate in Calabria sulle complessive 2.420, il divario tra la candidata presidente del centrodestra Jole Santelli e il principale competitori Pippo Callipo, candidato del centrosinistra. Dato ormai praticamente assodato per Santelli, infatti, che sfiora il 56% contro il 30,36 di Callipo. Al terzo posto Francesco Aiello candidato del M5s, con il 7,31% che, al momento, non supererebbe la soglia di sbarramento dell'8%. Il quarto candidato presidente Carlo Tansi, che gli exit polls davano avanti ad Aiello, infine è al 6,55

