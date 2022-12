Elezione dell'avvocato Antonello Talerico al consiglio nazionale forense. La nota a commento del sindaco Fiorita

"L’elezione dell’avvocato Antonello Talerico a componente del Consiglio Nazionale Forense è, indiscutibilmente, un motivo di orgoglio per la Città Capoluogo di Regione. Con lui, dopo anni, l’Avvocatura catanzarese torna a occupare una postazione di prestigio perfettamente in linea con la sua nobile tradizione.

Lo conferma peraltro il consenso unanime con cui tutti e sette i Consigli dell’Ordine calabresi hanno fatto convergere il loro voto sull’avvocato Talerico.

Grande soddisfazione e orgoglio per la Città, dunque, insieme con i più calorosi auguri i buon lavoro, cui si aggiunge la sottolineatura di compiacimento personale e al contempo istituzionale che non posso non esprimere, in virtù del fatto che Antonello è parte integrante e attiva nel compito che ci è stato assegnato di garantire il buon governo della Città"