Emergenza aerea a Cotronei: velivolo ultraleggero si schianta durante l'atterraggio. Intervento dei Vvf

Emergenza aerea a Cotronei: velivolo ultraleggero si schianta durante l'atterraggio. I ntervento dei Vvf

Incidente aereo Cotronei (KR) Nella tarda mattinata di oggi un velivolo ultraleggero decollato da Siracusa, per cause in corso di accertamento, durante la fase di atterraggio sull’aviosuperfice Franca di Crotronei, Villaggio Baffa, il velivolo non riuscendo ad arrestarsi terminava la sua corsa fuori pista in zona boscata.

A bordo del mezzo aereo vi erano due persone fortunatamente rimaste illese, soccorse dal personale dell’aviosuperfice in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Petilia Policastro.

L’intervento della squadra dei vigii del fuoco è valso alla messa in sicurezza del veivolo e della zona circostante, evitando l’insorgere di eventuali incendi e di ulteriori situazioni di pericolo.e di ulteriori situazioni di pericolo.