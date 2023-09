Emergenza cinghiali senza fine: nuova ordinanza a Marcellinara per permetterne sempre l’abbattimento

Il Sindaco Vittorio Scerbo: "i possessori di fondi agricoli potranno così difendersi dagli attacchi dei cinghiali; aspettavamo risposte concrete dalla Regione, ma in questo lasso di tempo incontri, rassicurazioni e niente più.”

“Nell’emergenza cinghiali senza fine, abbiamo atteso, invano, che qualcosa succedesse e che la Regione mettesse in campo, tra l’altro, gli interventi promessi nei diversi incontri tenuti, ma niente più. Nemmeno il tanto auspicato corso per abilitare i cacciatori alla selezione è stato avviato.

A questo punto, dopo aver visto la presenza numerica dei cinghiali aumentare a dismisura con il rischio di nuovi incidenti stradali e il pericolo concreto all’incolumità pubblica a causa di cinghiali che attraversano il centro urbano, meglio agire con una nuova ordinanza, alla luce anche del decreto dei Ministeri dell’Ambiente e dell’Agricoltura del primo luglio scorso”: così il Sindaco di Marcellinara, Vittorio Scerbo, ha commenta la decisione di adottare una nuova ordinanza, dopo quella dello scorso aprile, per l'abbattimento immediato dei cinghiali sul territorio comunale, da parte di cacciatori e proprietari di fondi rurali.

“Si tratta – ha spiegato il Sindaco Vittorio Scerbo – di un’ordinanza adottata per ragioni di pubblica sicurezza, che, individuando le aree rurali a rischio, autorizza i proprietari dei fondi, nell’ambito delle stesse proprietà rientranti in tali aree, muniti di licenza per l’esercizio venatorio, ad abbattere i cinghiali, previa comunicazione alla Polizia Locale della data, degli orari e del luogo specifico in cui opereranno. Sono autorizzati all’abbattimento, nelle aree rurali individuate nell’ordinanza, anche i cacciatori muniti di licenza per l’esercizio venatorio, sempre previa comunicazione”.

“Abbiamo atteso tanto un provvedimento forte della Regione Calabria per cercare di limitare il grande problema generato dai cinghiali – ha evidenziato il Sindaco Vittorio Scerbo – e non si può più lasciare inascoltato il bisogno di sicurezza dei cittadini e agricoltori, con quest’ultimi ancora a pagare un prezzo altissimo, in termini economici, per i danni causati dagli ungulati”.

"Ci riproviamo con questa nuova ordinanza - ha concluso il Sindaco Vittorio Scerbo – riprendendo anche quanto stabilito dall’ultimo decreto interministeriale che ha adottato il piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, dimostrando, nei fatti, di aver provato ogni mezzo pur di prevenire pericoli e danni, a tutela di ciascun cittadino. Ad aprile la provocazione lanciata speravamo creasse i presupposti per una pronta risoluzione del problema: così non è stato e questi mesi sono trascorsi vedendo addirittura l’emergenza aggravarsi. Con questa nuova ordinanza adottata, che dà la possibilità concreta di intervento ai possessori di fondi rurali ed ai cacciatori, qualche risultato concreto potrà essere raggiunto per la tranquillità di tutti”.