Emergenza Meteo: Protezione Civile: uragano mediterraneo minaccia 2 regioni del Sud Italia. Tutti i dettagli. Da questa posizione non solo continuerà a disturbare il meteo su molti comparti ellenici, ma riuscirà a provocare un deciso peggioramento su almeno 2 regioni del Sud Italia.

Sotto osservazione già dalle prossime ore saranno infatti la Calabria, in particolare l'area ionica e alcune aree della Sicilia come il settore più settentrionale e l'angolo Sudorientale. Su queste zone già nel corso della mattinata ci attendiamo l'arrivo di piogge sparse e nel corso della giornata anche numerosi temporali.

Nonostante ci sentiamo di dire che le precipitazioni non risulteranno così intense ed abbondanti come accaduto sulla vicina Grecia, i fenomeni potrebbero comunque rivelarsi anche intensi con cumulati di pioggia di tutto rispetto.

A conferma di quanto appena detto, vi proponiamo questa seconda mappa qui sotto dove sono rappresentati la distribuzione e gli accumuli delle precipitazioni proprio per l'intera giornata di Mercoledì 6 Settembre. Attenzione ai settori colorati di verde/giallo dove sono attesi accumuli che potranno variare dai 15 fino ai 70mm di pioggia, l'equivalente a 70 litri per metro quadrato.

Mentre su queste zone piogge, temporali e venti a tratti molto forti insisteranno per l'intera giornata, sul resto del Paese l'atmosfera risulterà decisamente più stabile e le uniche note stonate saranno da attribuire a modesti annuvolamento che troveranno il loro habitat preferito a ridosso delle regioni del Centro e sui comparti del Nordovest.

In seguito il vortice ciclonico rimarrà più o meno stazionario fino a Venerdì 8 e solo nel corso del weekend esaurirà la sua forte energia. Ma di questo vi daremo maggiori informazioni nei prossimi aggiornamenti. (iLMeteo) (In aggiornamento)

Allerta della protezione Civile ecco il dettagli Per la giornata di oggi, mercoledì 6 settembre 2023:



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:



Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:



Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:



Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:



Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:



Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico