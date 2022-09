Eplode bombola di gas, un ferito nel catanzarese sul posto i VVF e Suem118

GIRIFALCO (CZ) 15 MAG - Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale e distaccamento volontario di Girifalco sono impegnate in c.da San Marco via malafiore, nel comune di Girifalco per uno scoppio bombola situata all'interno di un casolare di campagna a poca distanza dal centro abitato.

Ferito in modo non grave il proprietario che riportava comunque diverse ustioni.

Lo stesso in cura al personale medico del suem118 giunto sul posto.

Intervento dei vigili del fuoco per l'estinzione del rogo e la messa in sicurezza della zona.

Seguiranno aggiornamenti.

Il ferito trasportato presso struttura ospedaliera, dalle notizie apprese riportava ustioni non gravi su circa 60% del corpo

Accertamenti in corso circa la dinamica dell'incidente. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.