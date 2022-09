Esemplari di tartarughe “caretta caretta” scoperte sulla spiaggia di Bovalino

BOVALINO (RC), 15 SET - Ritrovate ieri notte verso le ore 23.30, nel tratto di spiaggia prospicente il ponte “Malachia” di Bovalino (Rc), lato sud del paese, una nidiata di tartarughe (circa 40 esemplari) “caretta caretta”, un genere di tartarughe che predilige le acque profonde e tiepide prossime alle coste. Nel mar mediterraneo prediligono le acque di Italia, Grecia, Turchia e Cipro, ma anche di Tunisia, Libia, Siria ed Israele. A fare la scoperta i volontari dell’Associazione “Anime randagie”, un gruppo diretto dalla dottoressa Angela Aguì, ben noto nell’ambente animalista per le tante battaglie condotte a difesa degli animali e degli amici a quattro zampe soprattutto. Avvisato della scoperta, il Sindaco, Vincenzo Maesano, ha subito allertato la Guardia Costiera di Bovalino che ha coordinato insieme ai volontari del CRTM (Centro di Recupero Tartarughe Marine) di Brancaleone, prontamente intervenuto sul posto, le prime operazioni si soccorso e messa in sicurezza. L’area è stata poi transennata per evitare che mezzi di qualsiasi genere potessero mettere a rischio l’incolumità degli splendidi esemplari. “Vogliamo proteggere la nuova destinazione delle tartarughe -così si è espresso a caldo il Sindaco, Vincenzo Maesano- Bovalino, evidentemente, ha tutte le caratteristiche biologiche marine e ambientali che rendono possibile questo importante e raro evento. Faremo di tutto per tutelare questa nuova situazione che si è presentata sul nostro arenile perché lo riteniamo un presupposto fondamentale per la tutela e la promozione del nostro meraviglioso ed incontaminato territorio”

(Pasquale Rosaci)