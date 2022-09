ESports: come funziona il circuito eSports della eSerie A di Fifa?

Una novità che è arrivata a causa del lockdown generato dalla pandemia COVID-19, è sicuramente l’incremento di interesse nei confronti del settore eSports e del gioco online in generale. In mancanza di qualsiasi evento sportivo, molti appassionati di sport, si sono ritrovati a seguire i tornei o le partite di FIFA organizzate dalle squadre, dalla Serie A stessa con la eSerie A, oppure a giocare su piattaforme specializzate online come Gioco Digitale.



La eSerie A è cominciata anche nel 2021 in collaborazione con PG Esports e Infront, la prima una delle organizzazioni più grandi per quanto riguarda l’eSports in Italia, che si occupa anche della trasmissione delle partite su Twitch.tv con tanto di telecronaca, mentre la seconda si occupa della parte di comunicazione e marketing della competizione.



La prima parte della competizione consiste in una competizione aperta a tutti i videogiocatori che si vogliono proporre per competere e mettersi in mostra con le squadre di Club che partecipano alla competizione.



Alla fine di questa fase di qualificazione ci sarà un vero e proprio Draft in stile NBA, dove i migliori giocatori verranno selezionati dai Club.



Una volta selezionati i videogiocatori di ogni Club verranno presentati e si entrerà nella fase calda della competizione, una fase a gironi che determinerà quali squadre si qualificheranno per i playoff e successivamente per le Final Eight che si svolgeranno a maggio.



La competizione, che verrà giocata interamente in esclusiva su PS4, può essere seguita sul canale di PG Esports, su Twitch.tv, dove degli esperti commenteranno le partite dei contendenti al titolo giornata per giornata.

Siamo tutti impazienti di vedere quale giocatore avrà la meglio in questa splendida competizione.