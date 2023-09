“E…state con noi”: la campagna itinerante della Polizia di Stato sulla sicurezza stradale fa tappa a Catanzaro

“E…state con noi”, questo il nome della campagna itinerante di prevenzione ed educazione stradale della Polizia di Stato, già avviata il 30 giugno, che fino al 3 settembre ha previsto incontri con i cittadini organizzati dalla Polizia Stradale in varie località turistiche italiane.

Nelle principali piazze balneari, in programma 27 località di 10 regioni, stanno facendo tappa il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, l’aula didattica itinerante con la quale la Polizia Stradale fa scuola di sicurezza, e la Lamborghini Huracán della Stradale, la supercar utilizzata per il trasporto urgente di organi, plasma e sangue.

Nel Capoluogo l’iniziativa si svolgerà il prossimo 12 agosto nell’area mercatale di Catanzaro Lido, a partire dalle ore 19:00, mentre il giorno prima e quello successivo si terrà rispettivamente a Paola e a Reggio Calabria

La campagna mira a educare residenti e turisti viaggiatori sull'importanza del rispetto delle regole stradali, promuovendo comportamenti responsabili per un'esperienza di viaggio sicura e piacevole. Gli Agenti della Polizia Stradale saranno presenti con il "Pullman Azzurro", forniranno informazioni, materiali esplicativi sulla sicurezza stradale e preziosi consigli per prevenire incidenti particolarmente durante il periodo estivo.

Il Pullman Azzurro si presenta come una vera e propria aula scolastica multimediale con strumenti interattivi che sviluppano una maggiore percezione delle insidie e dei pericoli della strada.

Sarà possibile provare un simulatore di guida, testare i propri riflessi nel percorso che riproduce gli effetti della guida in stato di ebrezza ed altre attività interattive per provare in prima persona cosa significa guidare in condizioni psicofisiche alterate da assunzione di droghe e alcol.

L’iniziativa ha come obiettivo promuovere la cultura della guida responsabile e sostenibile.

L’educazione stradale e la prevenzione sono obiettivi primari per la Polizia di Stato affinché, ciascuno con il rispetto delle regole e comportamenti responsabili alla portata di tutti possono fare la differenza sulla strada, contribuendo a rendere sicuro ogni viaggio.

La Sezione Polizia Stradale di Catanzaro, allestirà anche degli stand dimostrativi, accogliendo i visitatori per “guidarli verso strade più sicure”