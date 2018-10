Estorsioni e droga, Operazione Cc-Ps-Gdf, 25 arresti a Matera, Potenza, Bari, Lecce, Foggia, Milano

Estorsioni e droga, Operazione Cc-Ps-Gdf, 25 arresti a Matera, Potenza, Bari, Lecce,Foggia, Milano e Salerno

ROMA, 4 OTTOBRE - Centinaia di uomini della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di finanza stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Potenza nei confronti di 25 presunti appartenenti a tre diverse organizzazioni criminali, una delle quali di stampo mafioso, che operavano su tutto il litorale jonico-lucano e dedite alle estorsioni e al traffico di droga, soprattutto cocaina e hashish. In corso anche perquisizioni in diverse città italiane.



Nell'operazione, coordinata dalla Dda di Potenza, sono impegnati 170 carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Matera, un centinaio di poliziotti della Questura di Cosenza e 60 militari del Comando provinciale della Guardia di finanza.

Sono in corso anche 22 perquisizioni finalizzate alla ricerca di armi e droga e sequestri di beni, terreni e attività imprenditoriali nelle province di Matera, Potenza, Bari, Lecce, Foggia, Milano e Salerno.

I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa in programma alle 11.30 in Procura a Potenza.