In Etruria, a Chianciano indagini archeologiche con il drone

Roma, 31 maggio 2023 - Tra mondo antico e moderno quasi mai l’incontro è veloce. Ma se qualcuno prova con la tecnologia ad avvicinare le distanze temporali che nei secoli hanno trasformato un territorio, allora la sfida può essere superata. Addirittura a vincerla, e non solo a superarla, a Chianciano è il Progetto TATS, acronimo che sta per Turismo Archeologico Termale Saitario, grazie al quale è ora possibile puntare alla scoperta di nuovi reperti archeologici scandagliando il territorio di questa nota città termale con un Archeodrone. Dopo il sorprendente, quanto casuale, ritrovamento del frontone di un antico tempio etrusco raffigurante la Dea alata Thesan in località Fucoli, tornano a rivelarsi concrete le possibilità di far riemergere dal passato reperti della civiltà etrusca in grado di arricchire di informazioni preziose quelle già raccolte daglistudiosi del territorio.

Tra questi, l’archeologo Giulio Paolucci, Direttore del locale museo archeologico, precisa che può rivelarsi “molto interessante l’idea di lanciare un drone per nuovirilievi nel bosco, dal momento che nel territorio abbiamo rinvenuto anche la più ricca testimonianza di urne cinerarie dell’epoca: i Canopi”.

Reperti davvero interessanti di cui il locale museo di Chianciano offre un vero e proprio giacimento, completamente restaurato e reso disponibile al pubblico. Soddisfatta per questa idea anche l’Amministrazione Comunale che per bocca del Sindaco, Andrea Marchetti, ha accolto con favore “la proposta del TATS di partecipare alla Borsa Archeologica di Paestum” che potà offrire a Chianciano la possibilità di valorizzare ancor più il suo turismo termale sanitario. Potrà prendere così vita una rete territoriale integrata all’esistente affinchè tenga ancor più in conto delle caratteristiche e delle vocazioni di questa parte dell’antica Etruria, dove finalmente il mondo antico potrà incontrare il moderno e soddisfare degnamente le sue esigenze di benessere.



Maurizio Lozzi