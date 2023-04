Ex Politico indiano condannato per rapimento ucciso in diretta TV: Indagine giudiziaria ordinata

Ex Politico indiano condannato per rapimento ucciso in diretta TV: Indagine giudiziaria ordinata. Un ex politico indiano condannato per sequestro è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in diretta televisiva insieme a suo fratello.

Atiq Ahmed, sotto scorta della polizia, stava parlando con i giornalisti quando una pistola è stata puntata vicino alla sua testa a Prayagraj, anche conosciuta come Allahabad.

Dopo gli spari avvenuti sabato sera, tre uomini che si fingevano giornalisti si sono rapidamente arresi e sono stati arrestati.

Il figlio adolescente di Ahmed era stato ucciso dalla polizia pochi giorni prima.

Ahmed aveva precedentemente dichiarato di essere minacciato di morte dalla polizia.

Un video mostrava Ahmed e suo fratello, Ashraf, entrambi ammanettati, che parlavano con i giornalisti mentre si dirigevano verso un controllo medico presso un ospedale, pochi secondi prima che entrambi fossero uccisi.

Nelle immagini, condivise ampiamente sui social media e sui canali televisivi, ad Ahmed viene chiesto se ha partecipato al funerale del figlio.

Le sue ultime parole alla telecamera sono state: "Non ci hanno preso, quindi non siamo andati".

I tre presunti aggressori erano arrivati sul luogo in moto, secondo quanto dichiarato dalla polizia. Un poliziotto e un giornalista sono stati anche feriti sulla scena.

A seguito dell'incidente di sabato sera, il Capo Ministro Yogi Adityanath ha ordinato un'indagine giudiziaria sugli omicidi e ha vietato grandi raduni nei distretti di Uttar Pradesh.

Ahmed, ex membro del Parlamento, e suo fratello erano sotto custodia della polizia e erano stati portati a Prayagraj in Uttar Pradesh, dove Ahmed era accusato di omicidio e aggressione.

Perché gli indiani votano per politici "criminali"? Erano stati entrambi arrestati nell'aprile scorso in relazione all'omicidio di febbraio di Umesh Pal, un testimone chiave nell'omicidio del 2005 di Raju Pal, un membro del partito regionale Bahujan Samaj Party (BSP).

Ahmed era stato incarcerato nel 2019 dopo essere stato condannato per sequestro.

Il figlio adolescente di Atiq Ahmed, Asad, e un altro uomo, ricercato in relazione a un caso di omicidio, sono stati uccisi dalla polizia all'inizio di questa settimana in quello che è stato descritto come uno scontro a fuoco.

Lo scorso mese, la Corte Suprema dell'India ha rifiutato di esaminare la petizione di Ahmed in cui egli affermava di essere minacciato di morte dalla polizia.

Uttar Pradesh è governata dal partito nazionalista indù BJP, e i partiti di opposizione hanno criticato gli omicidi come una grave lacuna nella sicurezza.

"Il crimine ha raggiunto il suo apice in UP e il morale dei criminali è alto", ha twittato in hindi Akhilesh Yadav, capo del partito di opposizione Samajwadi Party.

"Quando qualcuno può essere ucciso da spari aperti in me (Fonte BBC)