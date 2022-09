Fase 2: in Calabria registrati 4.355 rientri dopo ultimo Dpcm

CATANZARO, 4 MAG - Sono 4.355 i rientri registrati sul sito della Regione Calabria per il ritorno nella propria residenza, domicilio, abitazione in base ai contenuti del Dpcm sulla Fase 2. E' quanto si apprende dai dati pubblicati sul Bollettino quotidiano pubblicato sul sito della Regione Calabria Gli ingressi in regione legati a motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono invece 697. In tutto, riporta il bollettino, i rientri che dall'inizio dell'epidemia ad oggi sono stati registrati sul sito della Regione Calabria sono 22.011.