Fattura elettronica: le novità introdotte dal 1° gennaio 2021

Allo scoccare della mezzanotte dell’ultimo giorno dello scorso anno è stato introdotto l’obbligo di adeguamento al tracciato Xml più aggiornato e alle nuove specifiche tecniche per la compilazione della fattura digitale.

Sono passati quasi tre mesi da quando l’Agenzia delle Entrate ha reso obbligatorio il passaggio al nuovo formato per la compilazione delle fatture elettroniche. Questo significa che, dal 1° gennaio, il Sistema di Interscambio accetta soltanto le eFatture predisposte ed emesse utilizzando il tracciato Xml più aggiornato.

L’introduzione di un nuovo standard tecnico si è resa necessaria al fine di rendere più completi i dati trasmessi al Fisco e consentire l’elaborazione automatica della liquidazione Iva periodica, predisponendo le bozze per la dichiarazione annuale precompilata di imprese e professionisti.

In casi come questo, può essere molto utile utilizzare un software di fatturazione costantemente aggiornato alle più recenti specifiche tecniche come Easyfatt di Danea. Chi lo utilizza non deve fare altro che scaricare gli aggiornamenti periodici del programma e procedere come d’abitudine all’emissione dell’eFattura.

Gli aggiornamenti di Easyfatt, infatti, contengono automaticamente gli adeguamenti al tracciato 1.6 previsti. Il software consente quindi di compilare, inoltrare e archiviare facilmente le fatture in formato digitale, senza il rischio di incorrere in errori dovuti a un mancato update agli standard attuali.

Questi ultimi, nello specifico, introducono nuovi codici legati al tipo di documento, alla natura dell’operazione e al tipo di ritenuta. L’obiettivo, come accennato in precedenza, è quello di facilitare la predisposizione delle dichiarazioni precompilate Iva e delle bozze dei registri Iva, a completamento di un servizio sperimentale introdotto proprio dall’inizio dell’anno da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si può dire quindi che, con il passaggio al nuovo formato e l’utilizzo di un software aggiornato, la gestione della fatturazione elettronica diventa sempre più agile e semplificata.